Налоговая Крыма придёт к владельцам коммерческой недвижимости из Украины

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым заявляет о наличии большого количества объектов недвижимости на полуострове, принадлежащих гражданам Украины, которые используют их в коммерческих целях и не платят налоги в российский бюджет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил руководитель УФНС по Крыму Роман Наздрачёв.

«Еще один большой пласт работы – это неуплата налогов нерезидентами. Говоря русским языком, граждане, в большей своей части – это жители Украины, (которые) имеют в собственности недвижимое имущество – магазины, склады, нежилые и жилые помещения, у кого-то по несколько десятков – особняки, гостиницы, – и которые не хотят уплачивать законно установленные налоги. С этой категорией налогоплательщиков мы тоже будем бороться», – цитирует Наздрачёва Крыминформ.

По словам Наздрачёва, выявить таких неплательщиков не просто, из-за действующего заявительного порядка регистрации прав на имущество. Поэтому ФНС по Крыму вынуждена прибегать к информации российских поставщиков услуг на эти подозрительные объекты.

«Люди, которые не вошли в российское налоговое поле, имеют недвижимость в собственности на основании старых украинских документов. Навстречу нам идут ресурсосбытовые организации – рост потребления электроэнергии, газа, воды. Плюс не один объект в собственности: если мы начали «отсекать» от пяти объектов на одного гражданина, и он не декларирует свои доходы от предпринимательской деятельности, значит, мы делаем вывод, что в одной квартире он живет, а четыре – сдает в аренду», – объяснил глава крымской налоговой.

Как сообщал «Новый День», недавно Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил о возвращении в государственную собственность «более пятисот земельных участков и объектов недвижимости» в Крыму по результатам прокурорских проверок в прошлом году.

Ранее глава Госкомрегистра Республики Крым Александр Спиридонов заявил, что семь депутатов Верховной рады Украины совершали сделки купли-продажи с 2014 по 2018 год в Крыму.

Между тем, по данным украинского политика и экс-депутата Верховной рады Олега Царёва, на попавших под российские санкции украинских силовиков, чиновников и депутатов, в том числе, судей конституционного суда «Незалежной» записаны полторы тысячи крымских объектов недвижимости.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.04.19

Прокурор Евпатории экстренно ушел в отставку. / Два сотрудника МВД РФ бежали на Украину после избиения задержанного. / Социологи: Порошенко катастрофически отстаёт от Зеленского во втором туре. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»