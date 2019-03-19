Чайка отчитался об изъятии земли и недвижимости в Крыму

Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил о возвращении в государственную собственность «более пятисот земельных участков и объектов недвижимости» в Крыму по результатам прокурорских проверок в прошлом году.

Сколько именно участков и сколько именно объектов, и кому они принадлежали – Чайка не раскрыл.

Также генпрокурор сообщил, что на полуострове определены границы двухсот заповедников и свыше 230 гектаров лесного фонда.

Самое сомнительное утверждение, которое озвучил Чайка, – это информация о том, что «повсеместно обеспечен свободный доступ к прибрежной зоне».

Возможно, к сегодняшнему дню прокуратура Крыма разобралась с потоком жалоб туристов и жителей на многочисленные перекрытия проходов к крымским пляжам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о ситуации в Крыму глава надзорного ведомства доложил на расширенном заседании коллегии генпрокуратуры РФ.

«Отдельно хотел бы остановиться на исполнении поручений президента России, направленных на развитие Крымского полуострова. По итогам проведенных в 2018 году проверок в государственную и муниципальную собственность возвращены более 500 земельных участков и объектов недвижимости, повсеместно обеспечен свободный доступ к прибрежной зоне, определены границы 200 заповедников и свыше 230 га лесного фонда», – цитирует Чайку ТАСС.

Напомним, в июле прошлого года санатории на Южном берегу Крыма закрывали доступ на пляжи, на что возмущенные жители Большой Ялты массово жаловались в администрацию города.

Как сообщал «Новый День», жителей поселка Утес (Большая Алушта) по-прежнему не пускают на часть собственной территории, которую занял одноименный санаторий «Утес». За проход администрация требует мзду, а на 30-минутное посещение магазина выдает одноразовые талоны.

В декабре 2018 года глава Госкомрегистра Республики Крым Александр Спиридонов поделился данными о том, что депутаты Верховной рады Украины активно продают и покупают недвижимость в Крыму.

«Проводил аналитическую работу. Нашел семь депутатов Верховной рады Украины, которые совершали сделки с недвижимостью в Крыму по законам Российской Федерации. Покупали, продавали, не только избавлялись, а дарили 17 участков в Черноморском районе. Были и два члена «Блока Петра Порошенко». Вот такие ребята, по телевизору не признают Крым, когда горлопанят на третьесортных телешоу, а как нужно имущество перепрятать, когда брату продают – это серьезной сделкой не назовешь, так переоформляют», – рассказал чиновник.

Вместе с тем, Спиридонов не уточнил, является ли кто-то из данных депутатов фигурантом антиукраинских санкций, введённых правительством Дмитрия Медведева.

Ранее украинский политик и экс-депутат Верховной рады Олег Царёв заявил в интервью корреспонденту «ПолитНавигатора», что на попавших под российские санкции украинских силовиков, чиновников и депутатов, в том числе, судей конституционного суда «Незалежной» записаны полторы тысячи крымских объектов недвижимости.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.03.19

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