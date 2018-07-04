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Среда, 4 июля 2018, 15:08 мск

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Статусом не вышли: санатории ЮБК отсекают местных жителей от моря

Санатории на Южном берегу Крыма закрывают доступ на пляжи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возмущенные жители Большой Ялты массово жалуются на подобные случаи в администрацию города.

Среди учреждений, которые указаны в обращениях ялтинцев – санатории «Дюльбер», «Морской прибой» и «Актер» Мисхорского отделения. В администрации Ялты признали, что жалобы на закрытие проходов на некоторые пляжи оказались обоснованными.

«По результатам обследования факт ограничения доступа через санатории «Дюльбер» и «Морской прибой» подтвердился. Дальнейшие мероприятия по реагированию будут проводиться отделом надзора Южного региона Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым. Проход на пляж «Актер» свободный», – заявила начальник отдела по курортам и туризму администрации Ялты Анна Сумбаева.

Отметим, что это не первый случай закрытия пляжей в текущем сезоне. В начале июня прокуратура Крыма сообщила о демонтаже забора в поселке Утес, который преграждал единственный выход на пляж, а также перекрывал доступ к парку-памятнику «Утес-Карасан» и памятнику природы «Непокоренный». Металлический забор был установлен АО «Санаторий «Утес», за что организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей, а заместителя директора по безопасности общества – на 40 тысяч рублей.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 04.07.18

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