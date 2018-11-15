В Крыму ввели талоны на посещение продуктовых магазинов

Жителей поселка Утес (Большая Алушта) по-прежнему не пускают на часть собственной территории, которую занял одноименный санаторий «Утес». За проход администрация требует мзду, а на 30-минутное посещение магазина выдает одноразовые талоны.

Как сообщал «Новый День», летом 2016 года на скандал обратили внимание пользователи соцсетей: «жлобской обдираловкой» они назвали требование администрации санатория платить 50 рублей за проход к морю, церкви, в магазин. Нужно было платить, чтобы попасть на пляж санатория «Карасан», подойти к старинному замку княгини Гагариной, мысу «Плака», в парк, деревья в котором двести лет сажали и растили отнюдь не нынешние хозяева санатория «Утес».

После того, как скандал выплеснулся за пределы Алушты (жители направляли обращения и главе Крыма), власти пришлось реагировать, хотя бы сделать хорошую мину при плохой игре.

Председатель алуштинского горсовета Галина Огнева пообещала, что посещение парка, находящегося на территории санатория, теперь будет бесплатным.

Дело шло к думским выборам, в депутаты по спискам «Единой России» шел и вице-спикер крымского парламента Андрей Козенко. Он тоже прибыл под стены дворца, попозировал для красивой картинки. Под телекамеру в очередной раз заверил, что пляжи полуострова должны быть доступны для всех: «Отношение руководства республики и моя собственная позиция по данному вопросу неизменны».

Оба представителя крымской власти доложили, что договоренность с руководством санатория достигнута, посещение природных и исторических достопримечательностей станет бесплатным для всех.

Генеральный директор санатория «Утес» Любовь Колодько радости по этому поводу не выказала, оскорбив попутно местных жителей: «Пустые бутылки от спиртных напитков, брошенные в море, арбузные корки на берегу и другое. В борьбе за чистоту территории приходится ограничивать доступ».

Однако вынуждена была подыграть властям: «Согласно договоренности, все три проходных санатория открыты по предъявлении документа, удостоверяющего личность. Никакой платы за проход не взимается».

То есть, идя на пляж, нужно было брать с собой паспорт, чтобы предъявить его не уполномоченному государством человеку в погонах, а вахтеру частного санатория.

Но, как оказалось, и этот полувоенный режим продлился недолго, о чем в редакцию «Нового Дня» сообщили местные жители.

После «помощи» властей незаконные поборы выросли вчетверо.

Из телефонного разговора с жительницей Татьяной Павловной выяснилось, что незаконный пропускной режим сохранился, зато теперь проход через санаторий стоит уже не 50, а 200 рублей. Проезд свадебного кортежа в церковь – 5 тысяч рублей.

При посещении магазина и быстроногим, и хромым нужно уложиться в «комендатский получас» – «талон на посещение» выдается на проходной на 30 минут.

«Происходит сплошное «крышевание» нашей проблемы, одни и те же отписки, как под копирку. Хочу дополнить, что обращались к Поклонской, Козенко, Бальбеку – все они сейчас от Крыма депутаты в Думе. Писала в газету RG RU главному редактору. Вызывали съемочную группу канала Крым, но они не приехали. Все письма рассматривает администрация Алушты. Глава Огнева ходит под ручку с генеральным директором Колодько, поэтому все не решается. Мы просили сервитут, нам отказали. Мажут забор солидолом, чтоб дети не пролазили», – пишет другая жительница Утеса.

«Вот уже четыре года пишем и получаем одни и те же отписки. Санаторий «Утес» огородил забором все благоустроенные дороги. Вынуждены ходить по узкой проезжей дороге, дети в школу по ней ходят…», – жалуются читатели «Нового Дня».

Никто из собеседников агентства не смог объяснить, каким образом на проходных приходуются деньги: кассовых аппаратов там нет.

Хозяев бывшего профсоюзного санатория «Утес», как-то незаметно превратившегося в АО, местные жители по-прежнему называют «донецкими», а главным акционером – Надежду Казьмину, которая много лет, до марта 2014 года возглавляла Федерацию независимых профсоюзов Крыма.

Симферополь, Ольга Картошина

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