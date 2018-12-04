В Крыму власти отбирают у садоводов землю в пользу неизвестных лиц

Жители крымского посёлка Партенит (Городской округ Алушта) жалуются, что власти уничтожили сведения об их садоводческом товариществе, а земли передали новым хозяевам из Украины и других регионов России.

В редакцию агентства «Новый День» от имени садоводческого некоммерческого товарищества «Рассвет», расположенного на землях поселка, написал его председатель Владимир Иванович Тарасов.

По словам Тарасова, земля для коллективного садоводства (3,43 га) была передана членам товарищества Партенитским поссоветом в 2000 году, в установленном порядке оно было перерегистрировано в российском правовом поле. А теперь эту землю местная власть передала в собственность другим людям, многие из которых являются, как утверждает Тарасов, гражданами Украины. Между старыми и новыми садоводами регулярно возникают конфликты. Вызываемая на место стычек полиция грубит старикам и принимает, естественно, сторону власти и новых собственников.

Редакция РИА «Новый День» обратилась к документам. Согласно налоговой базе ЕГРЮЛ, товарищество зарегистрировано в июне 2014 года и имеет юридический адрес в поселке Партенит (Большая Алушта) на улице Васильченко.

На публичной кадастровой карте Крыма – официальном документе – «Рассвета» нет. В Госкомрегистр документы целиком на весь участок «не заходили» – участка с такой площадью нет и на карте.

В документе, предоставленном в агенство Тарасовым (ответ Алуштинской горадминистрации от 18.09.2018 на возмущенное письмо членов товарищества) прямо сказано: «правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на испрашиваемые членами СНТ «Рассвет» земельные участки отсутствуют». И выделение гражданам свободных участков до 2020 года не предусмотрено.

То есть, огородники обрабатывают свои участки, платят членские взносы, а земли под ними как бы и нет – ни в документах Алуштинской администрации, ни в Госкомрегистре.

Объяснений может быть два: или сами садоводы вовремя не подали в Госкомрегистр необходимые документы, или их кто-то намеренно с карты стер. Потому что далее следы садоводов почти затерялись.

В 2000 году «рассветовцам» нарезали участки по 12 соток. Вновь обращаемся к кадастровой карте: большинство земельных наделов имеют хозяев (поставлены на кадастровый учет в 2015-16 годах), но участков такой площади на ней нет.

Вот участок площадью 998 кв м, указано его местоположение – рядом с «Айвазовским», еще два по 10 соток – оба в Весеннем переулке. Утверждена их кадастровая стоимость – более 1,2 млн руб за каждый. Где-то указано, что это земля населенных пунктов, где-то – дачная. Есть дачные участки, площадь которых измеряется гектарами, – 2,65 и 4,4, но все это «свежая» нарезка, утвержденная уже при нынешней власти. Возможно, здесь просто перекроили ту землю, которую «рассветовцы» считают своей.

И вот самое интересное – в пояснениях к общедоступной кадастровой карте обнаруживается-таки след «Рассвета» – чиновники не удосужились провести тщательную зачистку.

Участок в 10 соток, местоположение – «ул. Васильченко, ПК «Рассвет», кадастровая стоимость – 1,246 млн руб. Еще два по 4 сотки: «район Рассвет», 2015 год, категория земель не установлена.

Фото: скрин страницы Публичная кадастровая карта России

То есть три года назад «Рассвет» еще был, служил ориентиром для определения местоположения других участков. Но, видимо, представители местной власти с его ликвидацией и оформлением новых собственников поспешили, но почему-то не «зачистили» все следы.

В том же письме глава Алуштинской администрации Галина Огнёва признает: Алуштинский городской суд в 2017 году удовлетворил исковые требования прокуратуры города, «признаны недействительными 38 решений Партенитского поселкового совета о передаче земельных участков в собственность физическим лицам».

Однако, продолжает Огнёва, правовой статус участков не изменен, на них зарегистрировано право собственности граждан. И делает неутешительный для садоводов из «Рассвета» вывод: «Рассмотрение вопроса об оформлении спорных земельных участков возможно после прекращения права собственности на данные участки в судебном порядке». Обещание, выделенное жирным шрифтом в оригинале письма, должно дать понять непонятливым дачникам, что свою землю они не получат.

Надо сказать, что нынешняя администрация не открыла ничего нового, она только продолжает сложившиеся в Алуште и Партените традиции земельных отношений.

Еще в мае 2012 садовые домики в товариществе «Рассвет» по заказу властей давили и крушили бульдозерами. Тогда пресса пришла к выводу, что заказчиком уничтожения неудобных соседей, которые подсматривают и подслушивают, стали хозяева санатория «Айвазовское» – донецкие магнаты, владельцы «Индустриального союза Донбасса». Там проводились пышные свадьбы и юбилеи (включая Леонида Кучму), где пели мировые звезды – Хосе Каррерас, например.

В 2013 году там же (и предположительно теми же) был уничтожен магазин «24 часа».

А еще раньше – в 2008 году за выделение земли (два участка – 10 и 6 га) в Партените была дана самая крупная в истории Украины взятка – $ 5,2 млн. Все СМИ обошли фотографии автоматчиков в масках, охраняющих гору денег. По подозрению в получении рекордной взятки были арестованы мэр Партенита Николай Конев, депутат поссовета Олег Бородай, а чуть позже и секретарь поссовета Евгения Некрасова. В многочисленных интервью правоохранители рассказывали, что эти должностные лица создали несколько фиктивных фирм, на которые оформляли землеотводы и за взятки передавали земельные участки новым хозяевам.

Тем же летом 2008 года по подозрению в совершении служебных преступлений, расхищении коммунальной собственности, неоднократном получении взяток был задержан и мэр Алушты Владимир Щербина.

Все эти чиновники по нескольку месяцев провели в СИЗО, но, стараниями адвокатов, уголовные дела до судов не дошли. И Щербина, и Бородай по сей день, уже в Российском Крыму, являются депутатами местных советов.

Напомним, на произвол властей Алушты жаловались и жители расположенного недалеко от Партенита посёлка Утёс. Руководство одноимённого санатория, поддерживаемое администрацией в лице главы Огнёвой, установило свои правила управления на части поселковой территории. За проход к морю, парку, церкви и историческим памятникам дирекция санатория требует мзду, а на 30-минутное посещение магазина выдает одноразовые талоны.

К слову, садоводы из «Рассвета» в своих злоключениях прямо обвиняют не только председателя Алуштинского горсовета Галину Огнёву и чиновников Госкомрегистра республики, но и главу Крыма Сергея Аксёнова.

Между тем, ни отвечающие за землю и имущество крымчан республиканские чиновники, ни профильный комитет в крымском парламенте, если судить по ответам на запросы, не владеют ни информацией, ни ситуацией вокруг плачевного состояния дел в этой сфере.

О том, что в Крыму пытаются засекретить информацию о положении дел с землей и имуществом республики – речь может идти о крупных нарушениях – еще летом заявлял секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Секретарь СовБеза заявил о более чем 1200 нарушений закона в земельной сфере и подчеркнул, что в большинстве населенных пунктов Крыма отсутствуют генеральные планы и документы территориального планирования.

Кроме того, на заседании комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ заявили о вопиющей неразберихе в земельных отношениях в Крыму. Российские парламетарии отметили отсутствие целого массива документов на землю и здания, при том, что крымские чиновники и депутаты за четыре с половиной года почему-то их не восстановили и не обновили.

О критическом положении дел в земельно-имущественной сфере Крыма свидетельствует и тот факт, что разобраться с этими вопросами власти полуострова должны были до 1 января 2019 года – но в этом году срочно пришлось разрабатывать законопроект, продляющий «переходный» срок до января 2023 года.

В самом Крыму информацию о работе в сфере земель и имущества чиновники пытаются засекретить. Министерство имущественных и земельных отношений в нарушение федерального закона «О СМИ» сначала не ответило на официальный запрос РИА «Новый День», а от председателя профильного комитета Госсовета Крыма Евгении Добрыни пришла формальная бюрократическая отписка.

Между тем, в редакцию РИА «Новый День» продолжают поступать письма, в которых крымчане сообщают факты безответственности, халатности и разгильдяйства со стороны чиновников в земельной и имущественной сфере на полуострове. По каждому обращению журналисты редакции намерены проводить расследования и придавать их огласке.

Ваши материалы можно отправлять по адресу: urfoorg(собака)gmail.com с пометкой (тема письма) «Крым: земля и имущество».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 04.12.18

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