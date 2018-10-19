Помощь Крыму и Севастополю продлена до 2022 года: на полуострове проблемы с водой, светом и медициной

Полуостров Крым испытывает в десять раз больше сложностей, чем российские регионы в среднем. Об этом сегодня в Госдуме на заседании комитета по бюджету и налогам заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. По его словам, 45% медицинских учреждений там не имеют российских лицензий.

Чиновник правительства РФ сообщил, что программа социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя в сентябре была продлена до 2022 года, постановлением правительства утверждена ее новая редакция. Сейчас документ находится на согласовании в ведомствах – предполагается, что в федеральный кабинет министров соответствующий документ будет внесен 1 ноября. Планируется, что за три года на нужды полуострова будет направлено 295,9 млрд рублей, при этом в 2019 году в бюджете на эти цели будет предусмотрено 149 млрд рублей, в 2020 – 120 млрд, в 2021 – 26 млрд.

Назаров отметил, что в программу дополнительно включено около 140 новых мероприятий – на 37 млрд рублей. «Ряд объектов реализуется с отставанием, это стало одним из факторов продления программы, в 2020 году невозможно было бы ее закончить», – уточнил он.

В то же время, по его словам, отставание наблюдается по 124 мероприятиям. «Причины разные, – отметил Назаров. – Связаны они со сложными имущественными и земельными отношениями в Крыму и отсутствием проектных решений на момент формирования самой программы».

Аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк, в свою очередь, отметил, что в Крыму «достаточно сложные проблемы есть по воде, до сих пор не сняты ограничения по электрической энергии». При этом, подчеркнул он, в числе задач программы – обеспечение развития здравоохранения, однако Минздрав в документ в качестве соисполнителя почему-то не включен.

«По результатам нашей проверки одна из сложнейших проблем на полуострове – это организация системы здравоохранения», – сообщил Росляк и уточнил, что 45% лечебных учреждений не имеют нормальных российских лицензий на оказание услуг гражданам, что «требует и дооснащения лечебных учреждений оборудованием, технологиями, которые позволили бы оказывать медпомощь надлежащим образом».

«Проблемы, которые есть в регионах, можно умножить на несколько и отнести в Крым», – не стал возражать замминистра экономразвития.

«На сколько умножать-то?», – поинтересовался глава думского бюджетного комитета Андрей Макаров. «Я думаю, на десять можно умножить, – ответил чиновник. – Особенно с землей, с имуществом».

Отвечая на вопросы депутатов, Назаров подтвердил, что дефицит воды в Крыму есть, особенно учитывая то, что год был самый засушливый с 2014-го. По его словам, решение проблемы уже заложены в программу. «Они емкие по финансам, это 19 млрд рублей. Первый этап из этого комплекса – это три подземных источника, которые находятся в центральной части Крыма. Уже обеспечена возможность подачи воды в канал. В дальнейшем до конца 2019 года [предусмотрено] строительство линейного водовода с возможностью подачи воды в самую дефицитную, восточную часть Крыма: это Феодосия, Керчь. Этот вопрос поэтапно решается», – сообщил Назаров.

В ответ депутаты попросили разработчиков программы не увлекаться в Крыму использованием источников подземных вод, которых на этой территории и так мало – иначе можно создать условия для подсоса соленой воды в опустевшие подземные полости, а это чревато возникновением сложной экологической ситуации. Выходом может стать сбор поверхностного водостока зимой и весной, чтобы увеличивать объем водохранилищ. Замминистра заверил думский комитет, что эта работа уже ведется.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.10.18

«За национальное и социальное государство!» Мэрия Москвы обещает быстро рассмотреть заявки на «Русский марш». / Россия потратит на пропаганду за рубежом 28 млрд рублей. / Шнуров посоветовал мылить веревки после слов Путина о рае для россиян. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»