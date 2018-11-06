Под грифом «секретно»: чиновники не спешат решать проблемы с землей и недвижимостью Крыма

В Крыму пытаются засекретить информацию о положении дел с землей и имуществом республики – речь может идти о крупных нарушениях, о которых еще летом заявлял секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

О серьезных проблемах в этой сфере на заседании комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ заявлял и аудитор Счетной палаты Юрий Росляк. Согласен с ним и заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. «Причины разные, – отметил Назаров. – Связаны они со сложными имущественными и земельными отношениями в Крыму и отсутствием проектных решений на момент формирования самой программы (федеральная программа социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя)».

Глава бюджетного комитета Государственной Думы Андрей Макаров подтвердил опасения чиновников и экспертов, что проблем на полуострове в десятки раз больше, чем в других регионах России. «Особенно с землей, с имуществом», – подчеркнул депутат.

В Минэкономразвития (МЭР) РФ на запрос РИА «Новый День» сообщили, что уже подготовлен законопроект, продляющий Крыму и Севастополю срок наведения порядка в этой сфере до 1 января 2023 года – поскольку успеть разобраться в этом до января 2019 года власти полуострова не смогли.

С 2014 года, как сообщили РИА «Новый День» в Минэкономразвития, в Крыму «проведена масштабная работа по интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации». Правда, судя по всему, интеграция в сфере земельных и имущественных отношений пошла как-то не так. Разобраться с этими вопросами власти полуострова должны был до 1 января 2019 года – но в этом году федералам срочно пришлось разрабатывать законопроект, продляющий срок до января 2023 года.

«Это необходимо для реализации длительных мероприятий, которые в целом в Российской Федерации завершены: утверждение документов территориального планирования, зонирование территории, проведение кадастровой оценки, перенос сведений об объектах недвижимости в государственный кадастр недвижимости, – сообщили в МЭР. – Для решения отмеченных вопросов в сфере имущественных и земельных отношений в Крымском регионе проведен ряд мероприятий. Однако их завершению препятствуют объективные факторы. В частности, отсутствие технической документации на недвижимое имущество, содержащей точный адрес и технические характеристики объекта, что влечет за собой необходимость проводить кадастровые работы заново».

Проще говоря, целого массива документов на землю и здания просто нет, а крымские чиновники и депутаты за четыре с половиной года почему-то их не восстановили и не обновили. При этом, согласно данным системы «Контур.Фокус», госзакупка на разработку проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Крым» была объявлена в июле этого года – то есть после разгромного для местных чиновников визита на полуостров секретаря СовБеза РФ Николая Патрушева.

Как сообщал «Новый День», Патрушев раскритиковал чиновников, отвечающих за землю и строительство в Крыму и Севастополе. Секретарь СовБеза также заявил о более чем 1200 нарушений закона в земельной сфере и подчеркнул, что в большинстве населенных пунктов Крыма отсутствуют генеральные планы и документы территориального планирования.

Тендер в июльской закупке выиграло нижегородское ООО «НИИ Земля и Город» – за работу крымские чиновники заплатят почти 6,5 млн рублей, при том, что изначально готовы были отдать 17,8 млн рублей.

Конкурс на инвентаризацию земель на территории Крыма был объявлен осенью 2015 года. Единственным участником, с которым и был подписан контракт, стало ОАО «Роскартография». Согласно данным сайта госзакупок, бюджету работы обошлись в 183,5 млн рублей.

В самом Крыму информацию о работе в сфере земель и имущества чиновники засекретили. Министерство имущественных и земельных отношений Крыма в нарушение федерального закона «О СМИ» не ответило на официальный запрос РИА «Новый День», а от комитета имущественных и земельных отношений Госсовета Республики пришел весьма своеобразный ответ. В письме, подписанном главой комитета Евгенией Добрыней, сообщается, что она не присутствовала на заседании бюджетного Комитета Госдумы, где было вновь заявлено о земельной и имущественной проблеме, и комментировать озвученные там проблемы не может. То, что крымский депутат не присутствовал на заседании комитета в Москве, это естественно. Но то, что Евгения Добрыня не интересуется (или не знает) какие существуют проблемы в вопросах земли и имущества полуострова, возглавляя профильный комитет, вызывает недоумение. Исходя из того, что ответ был отправлен без подписи руководителя, не на официальном бланке, без исходящего номера, можно было предположить, что в комитете имущественных и земельных отношениях Госсовета Крыма не ведется нормальный документооборот.

Более того, письмо было отправлено с электронного адреса на mail.ru, который не значится на официальном сайте Госсовета. Судя по данным из открытых источников, этот адрес может быть связан с крымским ООО «ЛСТК Строй». На местных порталах компанию сейчас называют «одной из лидирующих на строительном рынке Крыма». E-mail, с которого пришло письмо, в 2011 году был дан на одном из украинских сайтов для связи с компанией, торгующей строительными материалами. Указанный там же телефон принадлежал ООО «ЛСТК Строй».

На днях заместитель Евгении Добрыни по комитету, депутат от ЛДПР Евгений Кабанов был назначен вице-премьером Республики Крым, курирующим строительство и реализацию ФЦП. Он также возглавляет ООО «ИнтерСтрой», которое называют крупнейшим застройщиком Севастополя и Крыма, и входит в состав учредителей еще примерно десятка компаний, часть из которых связана со строительством.

Примечательно, что очередная попытка местных властей разобраться с имуществом вновь обернулась скандалом: в октябре в арбитражный суд поступило несколько десятков заявлений от некоммерческих организаций, связанных с ДОСААФ, которые обнаружили свое имущество переданным в оперативное управление «Распорядительной дирекции имущества Республики Крым». Кроме того, отказ крымских чиновников передать в федеральную собственность участок земли в Ялте в суде оспорило ФКУ МВД РФ «Санаторий «Алупка», ООО «Крымэнергоресурс» требует признать недействительным распоряжение чиновников о стройке в Керчи на его земельном участке, и таких заявлений – десятки.

Редакция РИА «Новый День» вынуждена была повторно обратиться за комментариями в комитет Госсовета Крыма. Известно ли Евгении Добрыне о заседании Комитата ГД РФ, где озвучивались проблемы с крымской землей и недвижимостью? О каких проблемах с землей и имуществом шла речь? Почему возникли эти проблемы? О каком объеме имущества и площади земельных участков в целом шла речь? Проработаны ли пути решения этой проблемы, есть дорожная карта? Какова она? Почему вопрос не решен до сих пор – проблема в слабых кадрах, неспособных реализовать намеченную дорожную карту, либо в чем-то ином? В чем? Когда предполагается решить эту проблему?

В ответ редакция получила бюрократическую отписку. Надо отдать должное, что в этот раз ответ на запрос пришел с официального адреса, на бланке и с подписью руководителя. Но суть ответа сводится к тому, что комитет имущественных и земельных отношений Госсовета Крыма не может комментировать заседания думского комитета: запрос был выслан редакцией не по адресу. Формально – да. Но неужели председатель профильного комитета Евгения Добрыня не знает о проблемах? Или не замечает их? Обсуждается ли в комитете пути выхода из создавшегося положения?

Интеграция Республики Крым и Севастополя в правовое, экономическое пространство России идет уже пятый год. Для этого дополнительно в течение трех лет из федерального бюджета будет направлено порядка 295,9 млрд рублей, в том числе для решения вопросов, связанных с имущественными и земельными отношениями. Не вызывает сомнений, что новым регионам РФ надо оказывать всестороннюю помощь. Но не менее важно принимать меры, чтобы деньги налогоплательщиков из-за бездействия или некомпетентности чиновников не тратились впустую.

Редакция РИА «Новый День» обращается к жителям Крыма и Севастополя. Если вам известны факты безответственности, халатности, разгильдяйства со стороны чиновников и не только в земельной и имущественной сфере, направляйте материалы в редакцию с пометкой (тема письма) «Крым: земля и имущество» по адресу: urfoorg (енотовидная собака) gmail.com. Мы обязательно будем проводить журналистское расследование и придавать огласке случаи нарушения закона.

Симферополь – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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