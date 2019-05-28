Госдума продлила беспошлинную регистрацию прав на недвижимость в Крыму

Освобождение от уплаты госпошлины за регистрацию ранее возникших прав на недвижимость в Крыму продлили до 1 января 2023 года. Соответствующий проект приняла Госдума.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первоначально льгота была установлена до 1 января 2017 года, а затем ее действие продлили до 1 января 2019 года.

Инициаторы закона отмечали, что из-за длительности перехода от украинской сферы законодательства в российское правовое поле, права на земельные участки в Республике Крым и Севастополе оформили и переоформили не более 50% граждан и юрлиц.

Кроме того, в конце декабря 2018-го был принят закон, продлевавший до 1 января 2023 года переходный период оформления земельных участков в Крыму и Севастополе для садоводов, членов гаражных кооперативов и предпринимателей. Таким образом, создались неравные условия для различных категорий собственников недвижимости, принятым законом это устраняется.

Предусматривается распространение принятого закона на период с 1 января 2019 года.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.05.19

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