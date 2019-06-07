Путин продлил беспошлинную регистрацию прав на недвижимость в Крыму

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, позволяющие жителям Крыма не платить госпошлину за регистрацию ранее возникших прав на недвижимость на полуострове до 1 января 2023 года. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Изменения в Налоговый кодекс Госдума одобрила 28 мая, а Совет Федерации утвердил 29 мая.

Как сообщал «Новый День», первоначально льгота была установлена до 1 января 2017 года, а затем ее действие продлили до 1 января 2019 года. Подписанный президентом закон распространяется на период с 1 января текущего года.

Инициаторы поправок отмечали, что из-за длительности перехода от украинской сферы законодательства в российское правовое поле, права на земельные участки в Республике Крым и Севастополе оформили и переоформили не более 50% граждан и юрлиц.

Кроме того, в конце декабря 2018 года был принят закон, продлевавший до 1 января 2023 года переходный период оформления земельных участков в Крыму и Севастополе для садоводов, членов гаражных кооперативов и предпринимателей. Таким образом, создались неравные условия для различных категорий собственников недвижимости, принятым законом это устраняется.

Стоит отметить, что в прошлом году жители Крыма жаловались на бесконечные мытарства по инстанциям из-за чиновников и депутатов, отвечающих за оформление земли, в том числе на главу комитета имущественных и земельных отношений Госсовета Крыма Евгению Добрыню и министра имущественных и земельных отношений республики Крым Сергея Семенова. О возможных крупных нарушениях в этой сфере еще прошлым летом заявлял секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В конце мая на выездном совещании по вопросам обеспечения безопасности в Крыму Николай Патрушев вновь обратил внимание на то, что в РК никак не удается покончить с «бардаком и разгильдяйством» в сфере земельных отношений: «Имеющиеся проблемы в области земельных отношений и градостроительной деятельности зачастую способствуют проявлениям коррупции», – указал он.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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