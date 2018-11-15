«Чиновничьи ОПГ» в Крыму: местная власть заставляет собственников земли выкупать её заново

Крымские чиновники, вопреки здравому смыслу, пытаются под предлогом нового закона о садоводстве, который вступит в силу 1 января 2019 года, перепродать местным жителям их же собственность. Как передает корреспондент РИА «Новый День», бесконечные мытарства по инстанциям людей, которые пытаются защитить свои права, оказываются безрезультатными – «чиновничьи ОПГ», как крымчане называют свою власть, блокируют все попытки добиться справедливости.

Председатель правления садоводческого потребительского кооператива (СПК) «Глобус» Иван Фролов сообщил «Новому Дню», что их объединение было создано как юридическое лицо в 1987 году и зарегистрировано решением исполкома Алуштинского горсовета на земле совхоза «Перевальный» площадью 2,75 гектара. СПК имел самостоятельный баланс, счет в банке, печать, штампы с наименованием, бланки и др. реквизиты.

Фролов пояснил, что еще в 90-е годы, когда Крым был еще украинским, люди оформили права собственности на землю, которую они получили от советской власти. В 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, «Глобус» прошел перерегистрацию и получил идентификационный код юридического лица 9102041901, был взят на учет в органах статистики, налоговой инспекции и пенсионном фонде, уточнил Фролов.

Однако, по его словам, в 2016 году без ведома участников СПК был утвержден генеральный план Добровского сельского поселения, согласно которому земли садовых участков неожиданно были внесены в пределы этого муниципального образования.

«Земля, которая выделялась под наши садоводческие участки, – порядка 40 товариществ в 87-88 годах, еще в начале 90-х кое-какие участки добавились, была республиканская, потом она была передана предприятиям. Потом, не спросив нашего желания, крымская власть приняла 35-ЗРК, по которому земля передана в ведение сельской муниципальной администрации», – сказал он.

В результате действий нынешних крымских бюрократов садоводы лишились права на землю и до сих пор не могут получить ответ, на каком основании это произошло. Крымчане начали обивать пороги министерств и ведомств, но везде натыкались на бюрократические преграды, некомпетентность или нежелание чиновников разобраться в ситуации.

В частности, как сообщил Фролов, на приеме у заместителя министра имущественных и земельных отношений республики Крым Сергея Семенова, ему заявили, что СПК не является правопреемницей садоводческого товарищества «Глобус».

«Я спрашиваю замминистра, мы ж правопреемники – СТ «Глобус», у меня сегодня 20 членов кооператива в нем с 87 года. Но там сидит у него работница – начальник отдела по земельным отношениям – она говорит: «Нет, вы не правопреемники, вы вновь зарегистрированное предприятие», – рассказал Фролов.

Чиновники просто отказываются признавать государственную перерегистрацию, которую СПК «Глобус» прошло в 2014 году. «Письмом от 07.12.2016 Администрация Симферопольского района направила утверждение акты учета объектов земельных отношений и акты рейдового осмотра объектов земельных отношений, занятых садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, расположенных на территории Симферопольского района, в том числе и СПК «Глобус». Согласно которому установлено, что <…> СПК «Глобус» осуществляет свою деятельность на земельном участке общей площадью 2,75 га, предоставленному для нужд коллективного садоводства решением Крымоблисполкома от 06.10.1987 №417. Решения, иные документы о закреплении, передачи данного земельного участка садоводческому товариществу не предоставлялись», – говорится в ответе на запрос.

В терминах, которые используют чиновники, судя по всему, могут разобраться только сами представители власти, однако в распоряжении РИА «Новый День» есть выписка из госархива, по которой 2,75 га из совхоза «Перевальный» Симферопольского района действительно изымается для нужд «коллективного садоводства» в управление торговли Алуштинского горисполкома. Также есть еще одна выписка с решением Алуштинского горисполкома №526, согласно которому управление торговли Алуштинского горисполкома предоставило устав «садоводческое товарищество» (!) «Глобус» на регистрацию.

Умышленно или нет, но, судя по всему, сотрудники министерства имущественных и земельных отношений Крыма перепутали «садоводческое товарищество» и «садоводческий потребительский кооператив», потому что далее по тексту документа, следует вот такой вывод. «Учитывая вышеизложенное, решение Крымоблисполкома от 06.10.1987 №417 не подтверждает факт предоставления земельного участка СПК «Глобус», – говорится в ответе.

«Мы были и в федеральной информационно-адресной системе, мы везде и сейчас есть акты, что мы «ранее созданные», а нынешняя власть говорит, нет вы не «ранее созданные», вам это нужно еще доказывать», – отметил Фролов.

При этом он подчеркнул, что сейчас в Крыму и граждане, и чиновники ждут вступления в силу ФЗ №217 «О садоводстве и огородничестве», который по сути упраздняет все нынешние объединения садоводов, кроме садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а сельская администрация практически получает право «в упрощённом порядке изымать земли у садоводов».

«Бандиты» ждут, потому что им это дает в руки большие рычаги по изъятию земли, не выделению земли. А мы в недоумении ожидаем, что будет. Это нечеловеческий закон, антиконституционный», – подчеркнул Фролов и отметил, что представители более 60 регионов России в сентябре этого года подписали петицию на имя президента РФ Владимира Путина с требованием отложить срок введения в действие этого закона.

«Теперь люди должны доказывать, опять покупать эту землю, которую им советская власть дала в 87 году», – сказал он, комментируя нынешнюю ситуацию. «Сейчас я жду от них (от замминистра) письменного ответа», – сказал председатель «Глобуса».

По его словам, не помогло обращение и в комитет имущественных и земельных отношений Госсовета Крыма. Его руководитель Евгения Добрыня отделалась от садоводов, переадресовав их вопрос обратно в министерство. Круг замкнулся.

Как уже сообщал РИА «Новый День» проблемами с землей и имуществом Крыма озадачились уже в Москве. В июле секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев жестко раскритиковал профильных чиновников в Крыму. Он заявил о более чем 1200 нарушениях закона в земельной сфере и подчеркнул, что в большинстве населенных пунктов Крыма отсутствуют генеральные планы документы территориального планирования.

О критическом положении дел в земельно-имущественной сфере Крыма свидетельствует и тот факт, что разобраться с этими вопросами власти полуострова должны были до 1 января 2019 года – но в этом году срочно пришлось разрабатывать законопроект, продляющий «переходный» срок до января 2023 года.

В самом Крыму информацию о работе в сфере земель и имущества чиновники пытаются засекретить. Министерство имущественных и земельных отношений в нарушение федерального закона «О СМИ» сначала не ответило на официальный запрос РИА «Новый День», а позже от председателя профильного комитета Госсовета Крыма Евгении Добрыни пришла формальная бюрократическая отписка.

Между тем, в редакцию РИА «Новый День» продолжают поступать письма, в которых крымчане сообщают факты безответственности, халатности и разгильдяйства со стороны чиновников в земельной и имущественной сфере на полуострове. По каждому обращению журналисты редакции намерены проводить расследования и придавать их огласке.

Ваши материалы можно отправлять по адресу: urfoorg(енотовидная собака)gmail.com с пометкой (тема письма) «Крым: земля и имущество».

Симферополь, Мария Вяткина

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