Крымчанам продлили упрощенный порядок оформления прав на землю

Действие упрощенного порядка оформления прав собственности на землю и недвижимость для жителей Крыма и Севастополя продлено до 2023 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 января 2019 года.

Закон также продлевает на год период для установления особенностей регулирования градостроительных отношений на территории полуострова.

Особый порядок оформления прав на землю для крымчан продлен с целью «завершения мероприятий по интеграции Крымского региона в экономическую и правовую системы Российской Федерации», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, 18 декабря Госдума продлила переходный период переоформления прав собственности на земельные участки в упрощенном порядке для членов садовых и дачных товариществ, гаражных кооперативов и предпринимателей до 2023 года в Крыму и Севастополе. 21 декабря документ одобрил Совет Федерации.

Как сообщал «Новый День», в июле Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, участвовавший в выездном совещании по вопросам обеспечения законности и правопорядка в Крыму, раскритиковал местных чиновников за бездействие и нарушения в сфере земельных отношений и недвижимого имущества.

«Весьма актуальными остаются проблемы в сфере земельных отношений и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Только в текущем году уже выявлено почти 1200 нарушений соответствующего законодательства», – заявил Патрушев, отметив, что до сих пор не приведены в соответствие с федеральным законодательством региональные акты в этой области.

Кроме того, бесконечные мытарства по инстанциям людей, которые пытаются защитить свои права на землю и недвижимость, оказываются безрезультатными – «чиновничьи ОПГ», как крымчане называют свою власть, блокируют все попытки добиться справедливости.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.12.18

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