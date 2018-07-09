Бардак и разгильдяйство: Патрушев раскритиковал чиновников, отвечающих за землю и строительство в Крыму и Севастополе

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, прибывший в Севастополь для участия в выездном совещании по вопросам обеспечения законности и правопорядка в Крыму раскритиковал местных чиновников за бездействие и нарушения в сфере земельных отношений.

«Весьма актуальными остаются проблемы в сфере земельных отношений и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Только в текущем году уже выявлено почти 1200 нарушений соответствующего законодательства», – заявил Патрушев, отметив, что до сих пор не приведены в соответствие с федеральным законодательством региональные акты в этой области.

При этом секретарь Совбеза добавил, что в большинстве населенных пунктов Крыма отсутствуют генеральные планы и документы территориального планирования, не проведено зонирование особо охраняемых природных территорий. Патрушев добавил, что затягивается также принятие правовых и управленческих решений в области жилищного строительства, не контролируются поступления платежей за пользование земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности.

«Выявляются факты бездействия органов местного самоуправления при реализации полномочий по сносу самовольно возведенных объектов строительства», – добавил Патрушев.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 09.07.18

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