Секретарь Совбеза вновь поднял вопрос о земельной коррупции в Крыму

В Крыму не удалось покончить с «бардаком и разгильдяйством» в сфере земельных отношений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно из слов секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева на выездном совещании по вопросам обеспечения безопасности в Крыму.

«Хотел бы обратить внимание на то, что имеющиеся проблемы в области земельных отношений и градостроительной деятельности зачастую способствуют проявлениям коррупции», – заявил Патрушев.

«На территории полуострова в 2018 году выявлено 311 преступлений коррупционной направленности. Несмотря на некоторое, по сравнению с 2017 годом, снижение числа выявленных коррупционных преступлений, уровень пока остаётся высоким. Поэтому прошу работу по борьбе с коррупцией усилить», – указал секретарь Совбеза.

Напомним, в прошлом году Николай Патрушев, прибывший в Севастополь для участия в выездном совещании по вопросам обеспечения законности и правопорядка в Крыму раскритиковал местных чиновников за бездействие и нарушения в сфере земельных отношений.

«Весьма актуальными остаются проблемы в сфере земельных отношений и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Только в текущем году уже выявлено почти 1200 нарушений соответствующего законодательства», – заявил тогда Патрушев и добавил, что «выявляются факты бездействия органов местного самоуправления при реализации полномочий по сносу самовольно возведенных объектов строительства».

Как сообщал «Новый День», в прошлом году крымчане жаловались на бесконечные мытарства по инстанциям из-за чиновников и депутатов, отвечающих за оформление земли.

Симферополь, Иван Капустин

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