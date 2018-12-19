Понимай, как хочешь: среди 1600 крымских самостроев, подлежащих сносу, оказались «многие объекты» с надлежащим оформлением

Главный архитектор Крыма Ирина Соловьёва заявила, что на территории полуострова завершена работа по выявлению незаконно возведённых объектов недвижимости. Всего зафиксировано 1600 «самостроев». Все они подлежат сносу.

Вместе с тем, по словам Соловьёвой, в этом списке оказалось «много» объектов, на которые «у собственников есть все документы». Однако они также будут снесены.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом чиновница сообщила сегодня в Симферополе на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Работа по формированию перечня этих объектов завершена по всему Крыму. Выявлено порядка 1600 объектов, которые не соответствуют требованиям действующего законодательства. На многих из них у собственников есть все документы, но существуют требования закона, которые не предполагают наличие этих строений на той или иной территории», – доложила главный архитектор.

Для окончательного определения судьбы данных объектов будет создана специальная межведомственная комиссия, уверяет чиновница, и таинственно обещает рассмотреть, если что, «какой-то другой вариант».

«Объектов много, их прорабатывают все службы. Будут приняты решения о сносе, либо о каком-то другом варианте. Могут применяться разные решения, это право межведомственной комиссии», – окончательно запутала журналистов главный архитектор Крыма.

Как сообщал «Новый День», в июле Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, участвовавший в выездном совещании по вопросам обеспечения законности и правопорядка в Крыму, раскритиковал местных чиновников за бездействие и нарушения в сфере земельных отношений и недвижимого имущества.

«Весьма актуальными остаются проблемы в сфере земельных отношений и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Только в текущем году уже выявлено почти 1200 нарушений соответствующего законодательства», – заявил Патрушев, отметив, что до сих пор не приведены в соответствие с федеральным законодательством региональные акты в этой области.

Кроме того, бесконечные мытарства по инстанциям людей, которые пытаются защитить свои права на землю и недвижимость, оказываются безрезультатными – «чиновничьи ОПГ», как крымчане называют свою власть, блокируют все попытки добиться справедливости.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.12.18

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