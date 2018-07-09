Глава Совбеза недоволен темпами национализации бывшего завода Порошенко

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подверг критике работу с выполнением заказов предприятиями оборонно-промышленного комплекса Крымского полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», темпы выполнения гособоронзаказа снижаются из-за недоработок, одной из которых Патрушев назвал медленный процесс перевода в государственную собственность имущественного комплекса предприятий.

«Прежде всего, это касается «Севастопольского морского завода» и «Морского индустриального комплекса», на базе которого запланировано создание судоремонтного кластера, способного принимать крупные корабли для выполнения докового и сервисного обслуживания», – заявил Патрушев.

Отметим, что в украинский период «Севморзавод» принадлежал нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, но после референдума 2014 года был национализирован. Уникальное предприятие под руководством структур Порошенко было фактически уничтожено, завод находился в состоянии развала. В этом году глава правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился передать предприятие в федеральную собственность.

Также, по словам Патрушева, некоторые предприятия все еще испытывают затруднения с оформлением правоустанавливающих документов и регистрацией прав собственности.

«Целесообразно дополнительно изучить указанные проблемы с участием всех заинтересованных сторон и принять меры по устранению причин и условий, затрудняющих интеграционные процессы», – подчеркнул секретарь Совбеза.

Между тем Патрушев отметил и развитие предприятий ОПК, расположенных на Крымском полуострове. По его словам, завод «Залив» получил 1,2 миллиарда рублей инвестиций на модернизацию, а завод «Фиолент» – более 600 миллионов рублей в качестве инвестиции на реконструкцию.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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