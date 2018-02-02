Севастопольский морской завод передали в федеральную собственность

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе в федеральную собственность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший севастопольский ГУП – филиал центра судоремонта «Звездочка» будет находиться в ведомстве Минпромторга РФ. Данное решение должно ускорить интеграцию предприятия в российский оборонно-промышленный комплекс и обеспечить его заказами, указано на официальном сайте правительства РФ.

Завод выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем государственных контрактов по ремонту кораблей и судов Военно-Морского Флота, а также по производству и ремонту гражданской морской техники. Предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России.

Севастопольский морской завод был основан в 1783 году. В украинский период «Севморзавод» принадлежал Петру Порошенко – действующему президенту «Незалежной». В 2014 году власти Севастополя национализировали предприятие.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 02.02.18

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