Садоводам Крыма и Севастополя продлили срок упрощённого переоформления прав собственности

Госдума продлила переходный период переоформления прав собственности на землю в упрощённом порядке до 2023 года в Крыму и Севастополе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили депутаты Госдумы от региона.

Переходный период продлевается для переоформления прав собственности на земельные участки для членов садовых и дачных товариществ, гаражных кооперативов и предпринимателей в Севастополе и Крыму.

Депутат от Севастополя Дмитрий Белик объяснил, почему до сих пор половина жителей не успела оформить права собственности.

«Не везде приняты генпланы и разработаны планы землепользования и зонирования. Кроме того, есть объективные претензии к работе чиновников. Некоторые чиновники были бы рады воспользоваться сложившейся ситуацией и ажиотажем с истекающим 1 января переходным периодом, чтобы затянуть процедуру, создать бюрократические трудности, загнать людей в цейтнот», – сетует Белик.

Принятый сегодня законопроект будет направлен на утверждение в Совфед, а затем на подпись Путину.

Как сообщал «Новый День», крымские чиновники пытаются под предлогом нового закона о садоводстве, который вступит в силу 1 января 2019 года, перепродать местным жителям их же собственность. Бесконечные мытарства по инстанциям людей, которые пытаются защитить свои права, оказываются безрезультатными – «чиновничьи ОПГ», как крымчане называют свою власть, блокируют все попытки добиться справедливости.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев раскритиковал за бардак и разгильдяйство чиновников, отвечающих за землю и строительство в Крыму и Севастополе.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.12.18

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