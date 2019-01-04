Власти Крыма сняли с себя ответственность за затягивание переоформления прав собственности на землю и имущество

Свояченица Сергея Аксёнова, председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета РК Евгения Добрыня оправдала власти полуострова в связи с переносом срока действия особенностей регулирования имущественных и земельных отношений в Крыму.

Как сообщал «Новый День», президент РФ продлил переходный период переоформления прав собственности на землю и имущество в упрощённом порядке до 2023 года в Крыму и Севастополе.

Евгения Добрыня заявила, что срыв срока переоформления, который должен был завершиться до 1 января 2019 года, не связан с тем, что правительство и возглавляемый ею комитет в парламенте «тормозят процесс».

«Продление особого режима не связано с тем, что люди неохотно занимаются переоформлением, или власти тормозят процесс. Надо понимать, что с 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ, мы оказались полностью отрезанными от общеукраинских баз данных, в том числе кадастровых и архивных. Пришлось заново всё оцифровывать, проводить инвентаризацию, а это не быстрый процесс», – цитирует председателя комитета ТАСС.

Вместе с тем, отметив, что продление переоформления «очень важно в социальном аспекте», Добрыня не смогла назвать даже приблизительное количество жителей, которых коснётся решение президента. Из её слов следует, что таковых может быть как 200 тысяч, так и 900 тысяч человек.

«Продление особого положения для Крыма очень важно в социальном аспекте. Если мы скажем, что продление данных особенностей коснётся сотен тысяч жителей Крыма, мы точно с вами не ошибёмся. Это такие переходные мостики от украинского законодательства, по которому жил Крым до марта 2014 года, к российскому», – отметила Евгения Добрыня.

Напомним, оформление имущественных и земельных прав крымчан в соответствии с российским законодательством продлевалось дважды – до 2015 и до 2019 года. То есть, у правительства Крыма было в распоряжении 5 лет. Сама Евгения Добрыня возглавляет Комитет Государственного Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям с сентября 2014 года.

Как сообщал «Новый День», ни отвечающие за оформление земли и имущества крымчан республиканские чиновники, ни профильный комитет в крымском парламенте, если судить по ответам на запросы, не владеют ни информацией, ни ситуацией вокруг плачевного состояния дел в этой сфере.

О том, что в Крыму пытаются засекретить информацию о положении дел с землей и имуществом республики – речь может идти о крупных нарушениях – еще летом заявлял секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Секретарь СовБеза заявил о более чем 1200 нарушений закона в земельной сфере и подчеркнул, что в большинстве населенных пунктов Крыма отсутствуют генеральные планы и документы территориального планирования.

Кроме того, на заседании комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ заявили о вопиющей неразберихе в земельных отношениях в Крыму. Российские парламетарии отметили отсутствие целого массива документов на землю и здания, при том, что крымские чиновники и депутаты за пять лет почему-то их не восстановили и не обновили.

О критическом положении дел в земельно-имущественной сфере Крыма свидетельствует и тот факт, что разобраться с этими вопросами власти полуострова должны были до 1 января 2019 года – но в этом году срочно пришлось разрабатывать законопроект, продляющий «переходный» срок до января 2023 года.

В самом Крыму информацию о работе в сфере земель и имущества чиновники пытаются засекретить. Министерство имущественных и земельных отношений в нарушение федерального закона «О СМИ» сначала не ответило на официальный запрос РИА «Новый День», а от председателя профильного комитета Госсовета Крыма Евгении Добрыни пришла формальная бюрократическая отписка.

Между тем, в редакцию РИА «Новый День» продолжают поступать письма, в которых крымчане сообщают факты безответственности, халатности и разгильдяйства со стороны чиновников в земельной и имущественной сфере на полуострове. По каждому обращению журналисты редакции намерены проводить расследования и придавать их огласке.

Ваши материалы можно отправлять по адресу: urfoorg(собака)gmail.com с пометкой (тема письма) «Крым: земля и имущество».

Симферополь, Иван Капустин

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