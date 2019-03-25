Минстрой: Крым до сих пор не утвердил показатели по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Республика Крым оказалась в числе пяти регионов, не утвердивших показатели национального проекта «Жилье и городская среда».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Минстроя Владимир Якушев на селекторном совещании.

«По самому непростому проекту «Жилье» у нас до настоящего момента пять субъектов РФ не утвердили показатели. Это Крым, Приморский край, Астраханская область и Еврейская автономная область и Санкт-Петербург. Давайте эту работу доведем», – призвал Якушев.

Напомним, нацпроект «Жильё и городская среда» – один из национальных проектов Российской Федерации, рассчитанный на шесть лет – с 2019 по 2024 годы.

Главные цели нацпроекта – увеличение жилищного строительства и обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, создание условий для пользования ипотекой, повышение комфортности городской среды, расселение аварийного фонда и сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

В соответствии с этими целями, в структуру нацпроекта вошли четыре федеральных программы: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Поставлены задачи увеличения ввода жилья до 120 млн кв.м в год, понижении ставки по ипотеке ниже 8% годовых. Улучшение жилищных условий должно коснуться 5 млн граждан ежегодно. Кроме того, в задачи входит стимулирование спроса на приобретение жилья, а также развитие и усовершенствование механизмов аренды и социального найма.

На реализацию всего проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено свыше 1 трлн рублей, в том числе, 891 миллиард из федерального бюджета.

Как сообщал «Новый День», ранее Власти Крыма сняли с себя ответственность за затягивание переоформления прав собственности на землю и имущество.

Кроме того, в правительстве Крыма три месяца не могут установить число обманутых дольщиков.

Симферополь, Иван Капустин

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