Госсовет Крыма отказал муниципалитетам в автоматическом признании земель муниципальными

В парламенте Крыма не поддержали инициативу автоматически признавать территорией муниципалитетов земли в новых расширенных границах населенных пунктов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий проект, предусматривающий внесение изменений в закон «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», рассмотрел профильный комитет Госсовета.

Объяснял необходимость принятия проекта глава администрации Оленевского сельского поселения Черноморского района Крыма Роман Филатов, подчеркнувший, что поданной инициативой представляет интересы не только своего муниципалитета. Он напомнил, что в городах и поселениях республики сейчас ведется работа по разработке генеральных планов, с чем и связана необходимость введения автоматического принципа по признанию участков муниципальными.

«Муниципалитеты не могут распоряжаться землями, вошедшими в новые границы населенных пунктов, получать денежные средства от аренды земельных участков. Не могут в полной мере реализовывать возложенные на нас функции и задачи. Кроме того, может возникнуть путаница в полномочиях по распоряжению теми или иными участками. Возможны ошибки при утверждении и последующем исполнении бюджетов поселений, сложности в реализации федеральных целевых программ», – заявил Филатов.

По его словам, при прокладке коммуникаций, предусмотренных генпланом, может возникнуть ситуация, когда часть из них окажется на территории муниципалитета, остальные – на государственных землях. Это, в свою очередь, может повлечь за собой проблемы в разработке проектно-сметной документации.

Однако председатель комитета Госсовета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня выразила непонимание относительно необходимости внесения изменений в законодательство. По мнению депутата, муниципалитеты в проблемных ситуациях могут запрашивать передачу участков в свою собственность и получать согласование парламента.

«Правовое управление аппарата Государственного Совета не поддерживает концепцию данного законопроекта, поскольку, на наш взгляд, идет смешение понятий основания для возникновения права муниципальной собственности и вопроса административно-территориального устройства и установления границ муниципальных образований», – заключила заместитель начальника правового управления парламента Крыма – заведующий отделом правовых экспертиз Галина Меркулова, назвав инициативу муниципалитетов «преждевременной».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.11.17

Севастопольцы: Местные власти работают против Путина. / У Саки появился шахтерский побратим. / Едва не погиб из-за санкций: в Крыму спасли капитана иностранного судна. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»