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Среда, 23 января 2019, 12:50 мск

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Аудиторы нашли 1,5-миллиардную дыру в бюджете Крыма

Счетная палата (СП) сделала неприятные выводы об исполнении бюджета Республики Крым за 2017 год. Аудиторы заключили, что кадастровая оценка жилья и перерегистрация прав собственников на земельные участки в Крыму не завершена. Это обернулось бюджетной дырой более чем в 1,5 млрд рублей налоговых начислений за позапрошлый год, сообщили в ведомстве.

«В республике так и не завершили кадастровую оценку жилья и других объектов капитального строительства, в связи с чем исчисление налога на имущество физических лиц налоговыми органами не производилось. Кроме того, не все собственники перерегистрировали свои права на земельные участки, что тоже не позволяет корректно начислять налоги. В целом, по оценке Счетной палаты, бюджет республики недополучает более 1,5 млрд рублей», – сообщили в СП.

По данным СП, бюджетная задолженность Крыма по налогам и сборам выросла за 2017 год в 2,5 раза и превысила 1,9 млрд рублей. В 2017 году дефицит бюджета Крыма составил 930 млн рублей. Доходы бюджета выросли на 39%, составив 148 млрд рублей, расходы увеличились почти на четверть (24%). Налоговые доходы выросли на 72%, в основном за счет поступлений налога на прибыль.

В СП отмечают, что основная часть расходов за счет средств федерального бюджета была направлена в 2017 году на реализацию федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и города Севастополя до 2020 года». Речь идет о строительстве объектов социального назначения. При этом из-за необходимости корректировать проектно-сметную документацию федеральные ресурсы были использованы только на 87%, отметили аудиторы.

Кроме того, были выявлены проблемы с техническим обеспечением медучреждений Крыма. «Только 45% медицинских учреждений получили необходимые лицензии, остальные не соответствуют федеральным нормам по техническому оснащению», – говорится в сообщении.

Чтобы привести к федеральным стандартам все учреждения здравоохранения, считают в СП, в 2019-2021 годах необходимо инвестировать не менее 17,5 млрд рублей. Для республики также характерна имеющаяся во всех субъектах РФ проблема с обеспечением жильем детей-сирот, говорится в сообщении ведомства.

Москва, Иван Гридин

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