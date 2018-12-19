Хватит ли? У Минздрава Крыма остался год, чтобы избежать закрытия половины государственных медучреждений

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко озвучил сегодня информацию, судя по которой угрожающая ситуация с лицензированием государственных медучреждений никак не изменилась за последние два месяца.

Как сообщал «Новый День», по данным минздрава, на 26 октября 2018 года в Крыму были выданы лицензии только 45,6% учреждений от общего количества подведомственных медицинских организаций.

С тех пор этот процент не уменьшился.

«Что касается кадрового состава медицинских работников – он у нас полностью соответствует лицензионным условиям. А материально-техническая база наших медицинских учреждений, к сожалению, еще не соответствует стандартам, которые необходимы для организации медицинской помощи на должном юридическом уровне. Поэтому 45% наших медицинских организаций государственной формы собственности имеет лицензии», – рассказал сегодня Голенко на пресс-конференции в Республиканском пресс-центре.

Чиновник уточнил, что для исправления ситуации у министерства есть один год: «У нас еще остаётся год, в течение которого нам надо будет продолжать работу по модернизации».

Напомним, по информации Минздрава, предоставленной агентству «Новый День» в октябре, времени на модернизацию материально-технической базы уже не оставалось: «В настоящее время, постановлением правительства РФ от 09.03.2015 №207 срок, в течение которого допускается осуществление медицинской деятельности на территории РК без получения лицензии, установлен до 1 января 2019 года».

Откуда взялся дополнительный год, министр на пресс-конференции не уточнил.

Тем не менее, учитывая, что за последние два месяца с «модернизацией» ничего не изменилось, а состояние материально-технической базы, по тем же данным минздрава, удручающее, возникает сомнение, что хватит и этого дополнительного года для приведения зданий и оборудования в надлежащее состояние.

«Задержки с получением лицензии связаны прежде всего с несоответствием помещений санитарным правилам и нормативам (отсутствие системы вентиляции, централизованного горячего водоснабжения, локальных очистных сооружений, эффективной системы отвода стоков, несоответствие площадей требованиям СанПИН и др.)», – сообщал минздрав в октябре.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.12.18

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