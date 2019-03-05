Власти Крыма рассказали о главных точках недовольства жителей

По данным мониторинга качества предоставления социально значимых и востребованных услуг, крымчан больше всего беспокоят вопросы здравоохранения и ЖКХ, сообщила в ходе заседания Совета министров Крыма вице-премьер республики – министр финансов Ирина Кивико.

В опросе приняли участие 13,9 тыс граждан, из них 57% – работающие крымчане, 23% – пенсионеры, 13% – безработные, 7% – студенты. Наибольшее беспокойство крымчан вызывает положение дел в здравоохранении и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Так, частично удовлетворены и полностью не удовлетворены ситуацией в сфере ЖКХ 11% и 3% граждан, соответственно. Наибольшее недовольство у жителей региона вызывают качество теплоснабжения и работа МУПов. Что касается медицины, то крымчане жалуются на невозможность попасть на прием к врачу, а также на длительное ожидание приема в очередях.

Впрочем, были и положительные отзывы, так более 80% респондентов заявили об удовлетворенности работой МФЦ. «По результатам мониторинга качеством услуг в целом удовлетворены 80% из числа опрошенных, 15% удовлетворены частично и 5% полностью не удовлетворены», – рассказала Ирина Кивико.

По итогам заседания глава Крыма Сергей Аксенов поручил устранить все замечания людей на качество предоставления услуг и довести уровень удовлетворенности в этом вопросе до 100%. «Удовлетворены должны быть 100%, все узкие места должны быть оценены и совместно с ресурсниками должны быть выработаны планы действий», – сказал Аксенов.

По данным РИА «Новости Крым», опрос о качестве предоставления социально значимых и востребованных услуг для населения проводился в январе.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 05.03.19

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