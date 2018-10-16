ЖКХ Керчи деградировало до распродажи подаренной коммунальной спецтехники

Керченских чиновников ждет прокурорская проверка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники из местного отделения организации «Антикоррупционное бюро Республики Крым» заподозрили, что в Керчи намерены продать коммунальную технику, подаренную властями Тулы в 2014 году.

Современная техника была передана Керчи в качестве материальной помощи. Среди машин – мусоровозы, пескоразбрасыватели, самосвал с устройством для ямочного ремонта дорог. По информации регионального правительства, тогда из бюджета было выделено 55 миллионов рублей на покупку машин.

Техника имеет пометки о том, что является подарком – надписи «Тула – Керчи. Героям от героев». По информации общественников, перед продажей их намерены закрасить. Машины числятся на балансе МУПа по району Аршинцево, который находится на грани банкротства. Проблемная ситуация с жилищно-коммунальным хозяйством Керчи обеспокоила депутата Госдумы Николая Валуева.

«Почему это предприятие на грани банкротства? Как его довели до такого состояния? Здесь вопрос не только в судьбе нашей спецтехники. Когда так выходит, это форма ухода от ответственности. Мне кажется, здесь стоит поработать прокуратуре. Если это предприятие обанкротится, то кто будет заниматься уборкой и очисткой Керчи?», – цитирует «НСН» Валуева.

Напомним, с керченским МУПом связан не один скандал. Ранее в руководстве Крыма усомнились в целесообразности его работы из-за накапливаемых долгов, в том числе перед сотрудниками предприятия. Также были выявлены миллионные нарушения из-за неуплаты налогов и других обязательных платежей.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 16.10.18

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