Деньги на ветер: ревизоры обнаружили в керченском бюджете финансовые «дыры» на 100 млн рублей

Керченский городской бюджет теряет десятки миллионов рублей из-за отсутствия должного контроля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам прошлого года в городе обнаружили финансовые нарушения на 102 миллиона 303,13 тысяч рублей, что более чем в 10 раз больше, чем в 2015 году.

По данным председателя контрольно-ревизионной комиссии Владимира Щербы, городская казна в 2017-м году недополучила 7 миллионов 929,84 тысяч рублей, незаконные расходы составили 25 миллионов 301,19 тысяч рублей, неэффективное использование средств – 56 миллионов 523,41 тысячи рублей, прочие финансовые нарушения – 12 миллионов 548,69 тысяч рублей. Из них в результате уклонения от уплаты налогов бюджет лишился 11,2 миллионов рублей. Неперечисление в бюджет части прибыли (с пеней) составило 7,2 миллиона рублей, оплата за фактически невыполненные работы – 4,8 миллионов рублей, оплата расходов сторонней организации – 3,98 миллионов рублей, излишне списано ГСМ на 2,2 миллиона рублей, переплата зарплаты с начислениями – 2 миллиона рублей, оплата коммунальных услуг – 1,1 миллиона рублей, неперечисление в бюджет дохода от размещения НТО – 600 тысяч рублей.

Более всего «отличились» коммунальщики. Самые крупные нарушения выявлены в муниципальных управляющих компаниях «Жилсервискерчь» (38 миллионов 678,89 тысяч рублей) и «КП Аршинцево» (31 миллион 742,36 тысяч рублей). МУПы не платят налоги, обязательные платежи, зарплату сотрудникам и не могут рассчитаться с поставщиками услуг. При этом руководство начисляло себе стимулирующие выплаты, арендовало автомобили, на которые списывали топливо. «Согласно данным путевых листов легковыми автомобилями пройдено от 365 до 525 км в день. Таким образом, указанные лица находились все одновременно за рулем автомобиля от 9 до 13 часов в день», – цитирует новостной сайт kerch.com.ru отчет комиссии.

Керчь, Оксана Мурзина

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