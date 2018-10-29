Это многое объясняет: глава УЖКХ Керчи устроился на работу по фальшивому диплому

Главный керченский коммунальщик получил свою должность незаконно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отношении начальника УЖКХ администрации Керчи Вячеслава Карпова возбуждено уголовное дело из-за трудоустройства по подложному диплому.

Проверка выявила, что Карпов купил свой диплом о получении высшего образования с квалификацией «инженер» по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» Донского государственного технического университета. Чиновник не проходил обучение в университете, и поэтому в ВУЗе нет никакой информации о выданном дипломе, пишет сайт «Kerch.com.ru».

Если вина Карпова будет доказана в суде, ему может грозить штраф до 80 тысяч рублей, арест на срок до шести месяцев или обязательные работы на срок до двух лет.

Стоит отметить, что керченский коммунальщик «отличился» нарушением закона не впервые. В 2017 году он был пойман на вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. При этом на тот момент он вообще не мог садиться за руль, так как ранее за нарушение ППД по решению суда Карпов был временно лишен такого права. За игнорирование требований и законов чиновника отправили под административный арест на 10 суток.

Кроме того, в начале 2018 года прокуратура сообщила о нарушении Карповым порядка рассмотрения обращений граждан. В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении, суд обязал его выплатить штраф в размере 5 тысячи рублей. К подобным мерам прокуратуре пришлось прибегнуть не единожды – жалобы на такой подход начальника ЖКХ к рассмотрению запросов керчан поступали в надзорное ведомство несколько раз, за чем следовали соответствующие меры к чиновнику.

В апреле 2018 года начальник УЖКХ администрации был оштрафован за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления – проигнорировал требование о ликвидации несанкционированной свалки.

Несмотря на такое количество претензий со стороны надзорных ведомств к работе Карпова, ему все же удалось удержаться на посту главного коммунальщика в городе.

Как сообщал «Новый День», ЖКХ Керчи деградировало до распродажи подаренной Тульской областью колонны новой коммунальной спецтехники.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 29.10.18

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