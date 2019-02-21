В Керчи непригодны для жилья 300 многоквартирных домов

Акты о признании аварийными и подлежащими расселению готовятся в отношении 300 керченских многоэтажек.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе выездного правительственного совещания заявил министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев.

«Около 300 домов в Керчи должны быть зафиксированы комиссией и признаны аварийными и, соответственно, включены в следующий период реализации национального проекта по переселению», – сообщил министр.

Источник финансирования на такое масштабное расселение Черняев не назвал. К переселению в 2019 году было запланировано 12 домов.

К примеру, недавно глава Крыма срочно обратился к зампреду правительства РФ Дмитрию Козаку с просьбой выделить 1,5 миллиарда на замену 900 лифтов. Всего требуется заменить по всей республике более двух тысяч лифтов. Куда делись собираемые до этого Фондом капремонта средства – неизвестно.

Что касается средств на расселение аварийного жилья, то они аккумулируются в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2019 гг. на территории Республики Крым».

Кроме того, выяснилось, что большинство подвалов керченских домов затоплены фекальными массами и водой из протекающих аварийных труб.

Напомним, в Керчи один из многоквартирных домов готов сползти с обрыва на огороды в любой момент.

Дожди и таяние снега, обильно выпавшего в Керчи под Рождество, пробудили многолетний оползень в одном из самых населенных районов города – Аршинцево.

Ранее в городе из-за замыкания щитков горела многоэтажка.

В прошлом году также выяснилось, что главный керченский коммунальщик получил свою должность незаконно, а само хозяйство деградировало до такой степени, что пришлось распродавать подаренную тульскими властями коммунальную спецтехнику

Машины числились на балансе МУПа по району Аршинцево, который почему-то оказался на грани банкротства.

Как сообщал «Новый День», с керченским МУПом связан не один скандал. Ранее в руководстве Крыма усомнились в целесообразности его работы из-за накапливаемых долгов, в том числе перед сотрудниками предприятия. Также были выявлены миллионные нарушения из-за неуплаты налогов и других обязательных платежей.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.02.19

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