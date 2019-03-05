Квадратный метр крымского жилья – самый дорогой на юге России

Цена квадратного метра жилья в Крыму и Севастополе оказалась самой высокой в Южном федеральном округе РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказала глава Крымстата Ольга Балдина.

Причём, Крым и Севастополь в лидерах по стоимости квадратного метра как в новостройках, так и на вторичном рынке жилья.

«Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке самая высокая среди регионов ЮФО. На вторичном рынке та же тенденция. Цена в Севастополе и республике Крым является самой высокой, даже выше, чем в среднем по России», – поделилась данными Балдина.

По данным Крымстата на четвёртый квартал прошлого года, на первичном рынке в Севастополе цена квадратного метра достигла 65,8 тысячи рублей, а в Крыму – 55,7 тысячи рублей.

В Севастополе на вторичном рынке квадратный метр жилья стоит 66,6 тысячи рублей, в Крыму – 57,2 тысячи.

Традиционно дорогие квартиры в Крыму расположены вдоль Южного берега Крыма. В то время как, например, в Керчи акты о признании аварийными и подлежащими расселению готовятся в отношении 300 многоэтажек.

Вместе с тем, Крым стал лидером России по темпам роста строительства жилья. Возведение многоквартирного жилья в Крыму в 2018 году выросло на 61% – в относительном выражении это самый высокий в стране показатель. В целом в России площадь построенного жилья снизилась почти на 7%.

Как сообщал «Новый День», недвижимость в Крыму привлекает не только жителей полуострова, но и граждан со всей России. На полуострове рекордными темпами растет объем выдачи ипотечных кредитов. При этом средний размер займа крымчан значительно меньше, чем покупателей с материка.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.03.19

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