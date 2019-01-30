Составлен рейтинг самых дорогих квартир в Крыму

Три самых дорогих объекта жилой недвижимости в Крыму по-прежнему находятся на ЮБК. Две самые дорогостоящие квартиры обнаружены в Ялте, еще одна – в Алуште. Об этом говорят данные компании ЦИАН.

На первом месте в рейтинге – пентхаус в Приморском парке Ялты за 182,41 млн рублей. Его площадь 322 квадрата. Комнаты отделаны в классическом стиле, есть три террасы и парковочное место.

Второе место у апартаментов в отеле «Вилла Елена». Площадь пентхауса с интерьерами в классическом стиле составляет 255 квадратных метров. Помещения украшены художественной росписью и оборудованы эксклюзивной мебелью. Цена квартиры – 169,14 млн.

Топ-3 замкнули апартаменты в жилом комплексе «Дача доктора Штейнгольца» в Алуште. Их площадь – 584 квадрата. Стоимость выставленного на продажу пентхауса с террасой, мебелью и бытовой техникой 165,83 млн рублей.

Как отмечают эксперты, средняя стоимость квадратного метра элитной недвижимости на полуострове составляет 408,2 тыс. рублей, передает РИА «Новости – Крым». Средний показатель цены жилья в первой десятке рейтинга составил 141,7 млн рублей. Наименьшая площадь предлагаемых объектов – 210 квадратных метров, наибольшая – 584 квадратных метра.

Напомним, в осеннем рейтинге ЦИАН в тройке лидеров по стоимости были также апартаменты в Ялте и Алуште. На первом месте тогда оказалась квартира площадью 265 квадратных метров в ялтинском отеле «Вилла Елена» стоимостью 189,26 млн рублей.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 30.01.19

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