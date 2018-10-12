Эксперты назвали три самые дорогие квартиры в Крыму

Самые дороги квартиры в Крыму находятся на ЮБК, но не все – в Ялте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные аналитического отдела компании ЦИАН.

Наибольшая стоимость, по утверждению экспертов, у жилья площадью 265 квадратных метров в отеле «Вилла Елена» в Ялте. Цена такой квартиры с дорогим ремонтом в классическом стиле составляет 189,26 миллионов рублей.

На втором месте по дороговизне пентхаус в жилом комплексе «Парус» в Ялте. Апартаменты площадью 332 квадратных метра обойдутся покупателю в 183,62 миллиона рублей. В пентхаусе три террасы, на одной из которых установлено джакузи. К жилью прилагается парковочное место в подземном паркинге.

На третьем месте среди лидеров по стоимости – пентхаус в клубном доме «Дача доктора Штейнгольца» в Алуште. За 166,93 миллионов рублей покупатель получит жилье площадью 584 квадратных метров, с пятью спальнями, с каждой из которых есть выход на террасу с видом на море.

По оценке риэлторов, средний показатель цены жилья в первой десятке рейтинга в 15 раз превышает среднюю стоимость квартиры по всему Крыму и составляет 145,18 миллионов рублей. Наименьшая площадь предлагаемых апартаментов – 265 квадратных метров, наибольшая – 584 квадратных метров. Средний показатель составляет 385 квадратных метров, пишет «Строительная газета».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.10.18

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