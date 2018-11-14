Мост через Керченский пролив спровоцировал оживление на крымском рынке жилья

Открытие Крымского моста привело к значительному подорожанию жилой недвижимости в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в исследовании портала Domofond.

Аналитики подсчитали, что с мая 2018 года по октябрь квадратный метр вторичного жилья подорожал в городах полуострова на два с лишним процента, а в загородной зоне – на четыре.

Сегодня покупатели отдают по 72,4 тысячи рублей за квадратный метр в многоэтажках и 48,5 тысяч рублей – в частных домах.

При этом, больше других подорожали квартиры с количеством комнат более трёх – почти на 20 процентов (до 10,7 миллиона рублей), трёхкомнатные – на 4% (до 6,2 миллиона рублей).

Однокомнатные и двухкомнатные подорожали, примерно, на полтора процента – до 2,8 и 4,3 миллиона соответственно.

Частные дома площадью от 250 квадратных метров выросли в цене за исследуемый период на 15% – в среднем, до 28,3 миллиона рублей.

Аренда однокомнатных квартир с прошлого года выросла на четыре процента, двухкомнатных – на 10%, трёхкомнатных – на 19%.

Напомним, ранее эксперты назвали три самые дорогие квартиры в Крыму.

Как сообщал «Новый День», стоимость индивидуального дома на полуострове колеблется в диапазоне 800 тысяч – 127 млн рублей.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.11.18

Вице-премьера Крыма Нахлупина оставили под стражей. / Полная глупость и неадекватность: пиарщик Порошенко опозорился, призвав к «блицкригу до Красной площади». / В Севастополе состоится крестный ход в память Русского исхода. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»