Из окон видно море: крымские домовладельцы высоко ценят свою недвижимость

Стоимость индивидуального дома в Крыму колеблется в диапазоне 800 тысяч – 127 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самый дешевый дом у моря, обнаруженный в Крыму специалистами ГК «Миэль», находится в Севастополе за двухэтажную постройку площадью 150 метров с водоснабжением и электричеством, правда требующую серьезного ремонта и расположенную в 400 метрах от берега, хотят 2,6 млн рублей.

За 54,4 квадрата в поселке Прибрежное просят уже почти 4 млн, а за двухэтажный дом без отделки (120 метров) на ЮБК – 5,2 млн: говорят, из окон видно море.

Желающим сэкономить предлагают купить недвижимость в глубине полуострова: например, в окрестностях Симферополя можно найти дом за 800 тыс рублей: общая площадь 30 квадратных метров + участок 4 сотки, водоснабжение центральное, отопление печное.

В тройку самых дорогих домов на крымском побережье входит коттедж за 111 млн рублей в недалеко от Ливадийского дворца: 270 «квадратов», дизайнерский ремонт, на участке – бассейн и пруд с беседкой.

На втором месте дом за 112,8 млн рублей в Симеизе. Участок у особняка небольшой – всего 5 соток, зато до моря не более 40 метров.

Самым дорогим в Крыму сегодня является дом площадью 500 метров в Ливадии. В комплект входят гостевой коттедж (127 «квадратов»), бассейн, джакузи и поле для гольфа. Хозяин хочет продать «усадьбу» за 127 млн рублей.

Год назад самый дорогой дом в Крыму продавался за 118 млн.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.08.18

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