Крым стал лидером России по темпам роста строительства жилья

Строительство многоквартирного жилья в Крыму в 2018 году выросло на 61% – в относительном выражении это самый высокий в стране показатель. В целом в России площадь возведенного жилья снизилась почти на 7%. Это следует из материалов Единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

Основной спрос на полуострове сосредоточен в сегменте жилья за 1,5-5 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные агентства 360 Flat, специализирующемся на крымской недвижимости. Там также отметили, что после присоединения к России наблюдался небольшой провал, но сейчас рынок растет. Там также обратили внимание, что генплан развития Севастополя так и не принят, что существенно затрудняет согласование новых проектов. В связи с этим существует риск снижения качественного предложения через несколько лет.

В десятке лидеров по темпам роста введенного жилья в основном оказались регионы, где ежегодно вводится менее 500 тыс. квадратных метров. Наблюдается положительная динамика также в Ростовской области, где было построено 1,1 млн «квадратов» (+15,5%), в Петербурге (3,6 млн «квадратов»; +7%), в Москве (3,3 млн «квадратов»; + 3,8%). В Московской области, которая лидирует по вводу жилья в абсолютном значении (было завершено строительство 5,1 млн квадратных метров многоквартирных домов), ввод по сравнению с 2017 годом снизился на 6,4%.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 05.02.19

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