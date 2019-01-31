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Четверг, 31 января 2019, 09:32 мск

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Ипотечный бум в Крыму: россияне активно скупают недвижимость на полуострове

Недвижимость в Крыму привлекает не только жителей полуострова, но и граждан со всей России. На полуострове рекордными темпами растет объем выдачи ипотечных кредитов. При этом средний размер займа крымчан значительно меньше, чем покупателей с материка.

Согласно статистике крупнейшего банка Крыма РНКБ, на долю которого приходится три четверти ипотечного рынка полуострова, в прошлом году количество заемщиков, не проживающих на территории РК, выросло более чем вдвое. В основном за ипотекой обращаются москвичи, петербуржцы и жители северных регионов, передает «Коммерсант». Примечательно, что сумма среднего кредита у заемщиков с материка больше, чем у крымчан: 3,1 млн рублей и 2,1 млн рублей соответственно.

В целом в 2018 году объем ипотечных кредитов, выданных в Крыму, резко увеличился – на 6,5 млрд рублей, до 8,8 млрд рублей. На заемщиков с материка приходится около четверти объема ипотеки – они взяли займов на покупку жилья на сумму 1,6 млрд рублей.

Как сообщили в РНКБ, наибольшей популярностью пользуются одно- и двухкомнатные квартиры. Лидерами являются Симферополь и Севастополь, положительная динамика по количеству выданных ипотечных займов наблюдается в Керчи, Феодосии и Евпатории.

Впрочем, даже наличие в банке возможности удаленной подачи документов не уменьшает число желающих посмотреть приобретаемое жилье своими глазами. Перед тем как оформить сделку, россияне предпочитают лично побывать в Крыму.

По словам экспертов, рост числа покупателей с материка обусловлен тем, что полуостров относительно недавно присоединился к России. «В отличие от материковой части, где спрос на межрегиональные кредиты в значительной мере удовлетворен, в Крыму они появились лишь в 2016 году, после его присоединения к России и налаживания необходимых процессов,– говорят аналитики.– До этого полуостров принадлежал Украине, а оформлять международную ипотеку не всегда есть возможность, да и риски выше».

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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