Торопись пока дают: крымчане резко нарастили ипотечные долги

Крым и Севастополь лидируют по росту выдачи ипотечных кредитов населению. Темпы роста задолженности по займам на покупку жилья в шесть раз превышают среднероссийские показатели. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

«Задолженность по ипотеке в Республике Крым на 1 ноября выросла за год на 151,9%, в Севастополе – на 142,1%, тогда как в целом по России – только на 25,9%», – подвел итоги начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Таким образом, Республика Крым и Севастополь занимают первое и второе место по темпам роста ипотечных займов. Замыкает тройку лидеров Чечня, там выдача жилищных кредитов выросла в 1,5 раза, передает РИА «Новости».

Так крупнейший банк Крыма РНКБ с января по ноябрь 2018 года выдал более 2,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 5 млрд рублей, что превышает объем выдачи за такой же период прошлого года в три раза.

В остальных регионах страны темп роста ипотеки не превышает 35%. В прошлом году этот показатель находился на уровне 14,4%.

«Основная причина лидерства Республики Крым и Севастополя – эффект низкой базы. Если на одного россиянина в среднем приходится задолженность по ипотеке в размере 42 тысяч рублей, то на одного жителя Республики Крым – только 4 тысячи рублей, а Севастополя – 6 тысяч рублей», – пояснил аналитик.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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