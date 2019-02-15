Банки Крыма собрали с населения полуострова более 90 миллиардов рублей

Объём привлечённых крымскими банками средств клиентов вырос на 23%. Вклады населения увеличились на 15%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в пресс-службе крымского отделения Южного главного управления Банка России.

«Больше половины привлеченных банками в регионе средств клиентов (51,7%) – вклады населения. Их объем за год вырос на 15% и на 1 января 2019 года составил 91 млрд рублей. В среднем на каждого жителя Республики Крым на начало этого года приходилось порядка 48 тыс рублей вкладов, что на 15% больше данных на 1 января 2018 года. В декабре средняя доходность вкладов населения составила 5,6%», – сообщает пресс-служба.

Всего крымскими банками на территории республики привлечено на 1 января 2019 года 176 млрд рублей средств клиентов, что на 23% больше предыдущего периода.

Между тем, процент привлечённых банками средств клиентов в целом по ЮФО вырос, в отличие от Крыма, на 11%.

Вырос также и объём средств привлечённых крымскими банками от юридических лиц (на 8%) и от индивидуальных предпринимателей (на 30%).

Как сообщал «Новый День», жители Крыма меньше всех в России должны банкам, но быстрее остальных накапливают кредитную задолженность.

Крым и Севастополь лидируют по росту выдачи ипотечных кредитов населению. Темпы роста задолженности по займам на покупку жилья в шесть раз превышают среднероссийские показатели. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Напомним, ранее ЦБ признал, что у крымчан нет шансов оформить потребительский кредит на материке.

Таким образом, крымчане не только вынуждены пользоваться услугами нескольких банков, так как крупные финансовые организации вроде Сбербанка из-за боязни санкций опасаются работать на территории полуострова, но и в целом ограничены в получении кредитных услуг в России. Единственная возможность получить кредит в банке, отделений которого нет в Крыму – работать на материке и получать зарплату в этом банке.

В ноябре на заседании российского парламента депутат Госдумы Леонид Калашников призвал обязать крупнейшие российские банки, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, открыть свои отделения в Крыму.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.02.19

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