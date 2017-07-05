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Крымские селяне набрали льготных кредитов на полмиллиарда

Крымские селяне набрали льготных кредитов на полмиллиарда

Крымские сельхозпроизводители получили на сегодняшний день 500 млн рублей льготных кредитов. Об этом стало известно во время выступления заместителя начальника управления финансов министерства сельского хозяйства РК Ивана Букина в эфире радио «Спутник».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», особенность кредитования крымских селян в низких процентах, которые составляют 5% годовых.

По словам Ивана Букина, крымчане могут получить и текущие кредиты, до года, и долгосрочные инвестиционные.

При этом, краткосрочные кредиты, до 3 млн рублей, выдают крымские банки. Уполномоченные материковые – могут выдать до 5-10 млн рублей. По инвесткредитам ограничений как таковых нет.

По словам чиновника, льготные кредиты берут в том числе на масштабные проекты: обновление технопарка, строительство овощехранилищ, производство зерна, новые фруктовые насаждения и виноградники.

«Это, как правило, Бахчисарайский, Симферопольский район. Крупные зернопроизводящие предприятия – это и Черноморский, и Красноперекопский, и Красногвардейский, и Ленинский районы, задействованы предприятия со всего Крыма», – пояснил Букин.

Симферополь, Вера Филатова

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