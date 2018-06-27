Крым быстрее всех в РФ накапливает долги перед банками

Жители Крыма меньше всех в России должны банкам, но быстрее остальных накапливают кредитную задолженность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общий объем кредитов, выданных населению, достиг в России 12,8 трлн рублей: на каждого жителя страны в среднем приходится 87 тысяч рублей. Эта сумма за год выросла на 12 тысяч рублей на 1 человека.

Объем займов вырос, так как обслуживать кредиты стало проще в силу снижения процентных ставок вслед за ключевой ставкой Центробанка, объясняют специалисты. Если в декабре 2016 года средняя ставка по кредиту на срок свыше одного года составляла 15,48%, то в декабре 2017 года, согласно информации ЦБ, она снизилась до 12,92%. Впрочем, в текущем году банки снова повысили ставки по кредитам, несмотря на то что ключевая ставка не росла, а один раз в этом году даже снизилась. Так, по данным на апрель, займы сроком свыше одного года выдаются под 13,25% годовых, отмечают «Известия».

Самый низкий показатель кредитной задолженности зафиксирован в Крыму, Севастополе и Чечне: в среднем на одного жителя этих регионов приходится от 10 до 18 тысяч рублей. Однако в 2018 году темпы долги перед банками на одного жителя Крыма выросли на 66%, Севастополя – 49,1%, Чечни – 33,1%.

Наибольший уровень задолженности отмечен в нефтегазодобывающих регионов страны, говорится в исследовании. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе (АО) этот показатель составляет 217 тысяч рублей на человека, в Ханты-Мансийском АО – 196 тысяч рублей, в Тюменской области – 125 тысяч рублей. На одного жителя Подмосковья приходится 132 тысячи кредитных рублей, на москвича – 115 тысяч.

На оплату кредитов уходит 35% доходов россиян.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 27.06.18

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