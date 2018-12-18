Депутат Госдумы: Москва держит Крым за Недороссию

Депутат Госдумы от Крыма Павел Шперов (ЛДПР) возмущён невниманием федерального центра к Крыму как полноправному субъекту Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по словам депутата, любой, кто приезжает в Крым, может легко в этом убедиться.

«Те, кто были в Крыму, видели, что он очень сильно отличается от материковой части России. В своем роде это какая-то Недороссия – не Малороссия, не Новороссия, а именно Недороссия», – заявил Шперов, выступая в Госдуме.

Депутат обратил внимание на тот факт, что Крым до сих пор не включён в общероссийское социальное, финансовое и правовое поле.

«У нас не работают страховые компании. У нас проблемы с оформлением недвижимости», – отметил парламентарий и добавил, что в Крыму не работают банки из главной «двадцатки», на полуостров не идут общероссийские операторы связи, нет вертикально интегрированных топливных компаний.

«Фактически мы находимся не в общем юридическом поле», – резюмировал Шперов.

Напомним, в ноябре на заседании российского парламента депутат Госдумы Леонид Калашников призвал обязать крупнейшие российские банки, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, открыть свои отделения в Крыму.

Калашников возмущён тем фактом, что российские кредитные организации построили на полуострове роскошные санатории для своих сотрудников, тогда как простые крымчане лишены полноценного банковского обслуживания из-за санкций.

Как сообщал «Новый День», Центральный банк России признал, что у крымчан нет шансов оформить потребительский кредит на материке.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.12.18

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