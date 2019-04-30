Квартиры в Крыму заметно подорожали

Цены на вторичном рынке жилья в Крыму за год в среднем выросли на 10,5%, следует из данных портала «Мир квартир». Эксперты объяснили ситуацию растущим спросом и запуском Крымского моста в прошлом году.

Самый большой рост зафиксирован в Ялте, где «вторичка» с апреля прошлого года подорожала на 14,9%. В этом курортном городе средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке достигла 144,7 тыс. рублей – это самая высокая цена в регионе, приводит данные аналитиков «Российская газета». «Однушку» в Ялте можно приобрести в среднем за 5,87 млн рублей, двухкомнатную – за 11,13 млн рублей, трехкомнатную – за 14,56 миллиона.

В топ-4 населенных пунктов полуострова, где значительно выросли цены на «вторичку», кроме Ялты попали Коктебель (+13,1%), Гурзуф (+12,8%) и Алупка, где квартиры подорожали на 12,7%.

Падение цен на вторичном рынке произошло лишь в четырех населенных пунктах Крыма. Так, в Симеизе цены за год упали на 4,4%. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 97,7 тыс. рублей. «Вторичка» также подешевела в Бахчисарае (-3,4%), Массандре (-3%) и Феодосии (-2,9%).

Аналитики отмечают, что средняя цена «квадрата» на вторичном рынке в Крыму, включая Севастополь, на текущий момент составляет 92 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что средняя цена на первичном рынке в Крыму за год выросла на 6,1% и составила 86 тыс. рублей за метр. По этому показателю полуостров входит в тройку регионов России самым дорогим жильем, пропуская вперед только Москву и Санкт-Петербург.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 30.04.19

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