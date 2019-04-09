Недвижимость в Крыму продолжает дорожать на фоне растущего спроса. Особой популярностью пользуются однокомнатные квартиры в новостройках. Рынок жилья проанализировал эксперты портала «Avito Недвижимость».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год – с марта 2018 по март 2019 года – средняя цена на первичном рынке выросла на 6,1% и составила 86 тысяч рублей за метр. По этому показателю Крым входит в тройку регионов России самым дорогим жильем, пропуская вперед только Москву и Санкт-Петербург.

Если же рассматривать крымские города по отдельности, то, например, в Феодосии новые квартиры можно купить по цене 50-60 тысяч рублей за «квадрат», а в Судаке, Евпатории и Ялте – уже по 100 тысяч. И чем ближе дом к морю и достопримечательностям, тем стоимость выше. Так, в курортных поселках Ялты цена квадратного метра в новостройках доходит до 150 тысяч за метр.

Эксперты предполагают, что ценник на недвижимость в Крыму продолжит расти.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.04.19

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