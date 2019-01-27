В Керчи многоквартирный дом готов сползти с обрыва на огороды

Дожди и таяние снега, обильно выпавшего в Керчи под Рождество, пробудили многолетний оползень в одном из самых населенных районов города – Аршинцево.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на склоне неподалеку от остановки «Стадион» появились свежие осыпи и трещины в грунте, которые встревожили жителей ближайшей многоэтажки, расположенной всего в 30 метрах от обрыва.

Напомним, что проблема «уползающего» берега в Керчи многолетняя. Началась она с того, что сточные воды, стекавшие по склону, постепенно размыли грунт и продолжают это делать. Ливневки и специальные террасы, сооруженные еще в послевоенные годы, не спасают, ведь за ними нужно следить, чистить и ремонтировать, чем никто в последние лет 30 не занимался. Число высаженных деревьев, корни которых должны «держать» склон, стремительно редеет по естественным и неестественным причинам, так как предприимчивые керчане-владельцы частных домов с печным отоплением рубят их на дрова. В результате 7 лет назад часть дороги, ведущая к морю, просто рухнула вниз. Ежегодно весенние дожди увеличивают ее размеры.

Чуть дальше в районе остановки «Дружба» 5 лет назад «уехала» верхняя пешеходная асфальтированная дорожка вместе с ограждением. Это произошло всего в 40 метрах от жилого дома, жильцы которого испугались не на шутку и оборвали телефоны местных властей. На место выезжала целая комиссия, включая срочно прибывших из Симферополя чиновников и специалистов, но вопрос так и остался открытым.

Через 3 года визит повторился. Представители управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, государственного казенного учреждения Крыма «Противооползневое управление», ФГКУ «3 ПСО ФПС по Республике Крым» установили, что почти все береговые склоны и обрывы вдоль Керченского пролива являются оползневыми и оползнеопасными, и необходимы срочные меры. Но в администрации Керчи в очередной раз невозмутимо заявили, что денег в городской казне на это нет.

Некоторые подвижки в решении проблемы произошли в марте прошлого года. «Противооползневое управление» объявило тендер на проведение изыскательных работ по укреплению береговой полосы. Выиграло конкурс ОАО «Проектно-Изыскательский Институт «Кубаньводпроект». Прошлым летом специалисты института пробурили несколько шурфов в местах, где оползень особенно прогрессирует. Но о результатах изысканий пока молчат. По условиям контракта победитель должен отчитаться и представить проект до 31 июля 2019 года. Далее он должен пройти госэкспертизу.

Между тем, активизацию оползня в местной администрации назвали надуманной и усомнились в достоверности новых фактов.

Замглавы администрации города Евгений Адаменко назвал фотодоказательства керчан устаревшими, «двух-трехлетней давности». Однако корреспондент РИА «Новый День» проверила слова горожан и убедилась в их правоте.

«У страха глаза велики, оползень стабилен, никаких новых разрушений нет», – заявил чиновник, но все-таки признал, что проблема существует.

Адаменко уверяет, что в настоящее время над решением вопроса работают специалисты ялтинского «Противооползневого управления» и геодезисты ГУП «Вода Крыма», включая сотрудников керченского филиала организации.

«Планируется полная замена старого водовода. Сейчас геодезисты проводят изыскания, где, сколько, как копать и бурить. Поэтому часть Молодежного парка (расположен прямо над разрушенной дорогой – прим. «НД») осталась нереконструированной. Самый «гнилой» участок, который в 13, 14 и 15-м году подтапливал склон, мы уже заменили. И оползень приостановился. Подтеканий нет», – заверил Адаменко, который явно не любит гулять под дождем и не видел, как потоки воды стекают по оставшемуся наклонному участку дороги прямо в яму, размывая ее, и далее бурным ручьем в море, а вертикальная трещина в грунте ждет своего часа.

Отметим, что, по подсчетам, предельная стоимость берегоукрепительных работ с проектом около 600 миллионов рублей. Деньги обещает выделить республиканский бюджет. Но как скоро это произойдет пока не ясно. В Крыму изрядно пробуксовывает подчас из-за нерасторопности и безграмотности чиновников даже федеральная целевая программа за исключением разве что «стройки века» – Крымского моста и трассы «Таврида» с уже подсчитанными и запланированными расходами.

Заместитель керченского мэра сообщил, что «горадминистрация не является заказчиком работ, финансовым вопросов не занимается и осуществляет только общий контроль».

«В городском управлении ЖКХ есть отдел, специалисты которого каждую неделю проводят мониторинг, а каждый четверг отчеты ложатся на стол», – рассказал Адаменко, отметив, что все работы идут в срок.

Однако, судя по всему, и «общий контроль», и «мониторинг» осуществляют не чиновники, а ежедневно у себя под окнами сами жильцы, прямо заинтересованные в том, чтобы не съехать вместе со своими квартирами с высокого крутого обрыва.

Керчь, Галия Шакирова

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