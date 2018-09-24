Новости геологии: в Севастополе к борьбе с оползнями привлекли Следком и налоговую

Расследование ЧП со сходом оползня в районе мыса Толстый в Севастополе грозит обернуться неприятностями для владельцев построек, расположенных в опасной зоне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве сообщили о многочисленных нарушениях, выявленных во время проверки деятельности в садовых товариществах «Парус» и «Лесовод».

По данным департамента общественной безопасности правительства, в оползневой зоне находится 33 участка, расположенные в товариществах, на которых можно заниматься садоводством и огородничеством. Однако в реальности их владельцы выбрали другой способ заработка.

«Установлено, что на 25 из них находятся гостевые дома, предоставляющие платные услуги. Лишь 7 платят налоги. Во время нашей проверки еще 2 изъявили желание стать налогоплательщиками. По остальным 14 собственникам проводятся налоговые проверки», – цитирует «Новый Севастополь» директора департамента Владимира Татарчука.

По его информации, на всех участках постройки возведены с нарушением строительных норм.

«Страсть к растениеводству уничтожила пожарные проезды, места для сбора мусора. Один землевладелец умудрился на своих 13 участках разместить гостевой комплекс из 28 двух- и трехэтажных домов с тремя открытыми бассейнами. Нарушено гражданское, земельное, налоговое, градостроительное, водоохранное законодательство», – доложил Татарчук.

Директор департамента предложил ввести режим повышенной готовности для сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, обратив внимание на то, что владельцы построек продолжают активно заниматься бизнесом, предпочитая забыть о нормах безопасности.

«Несмотря на предпринятые городом меры по информированию об опасностях оползня, некоторые мини-гостиницы продолжили заселять постояльцев, рискуя их жизнями. По этим фактам материалы направлены в Следкомитет для возбуждения уголовных дел», – заявил чиновник.

Напомним, из-за обвала грунта в конце июля на территории садового товарищества «Парус» произошло обрушение двух построек. В МЧС сообщили, что оползень по ширине распространился на 100 метров, длина опасной зоны составила 800 метров. Геологи спрогнозировали новые обрушения.

Ранее в правительство поступили предложения ввести режим ЧС, чтобы использовать резервный фонд и за счет этого максимально оперативно обезопасить участок. Так как из-за осенней погоды и частых дождей ситуация может ухудшиться и ускорить обвал проблемных участков.

Между тем, огромная часть севастопольского побережья представляет собой «благодатную возможность» для «оползневой экспроприации» построек горожан чиновниками правительства Овсянникова или инициирования их преследования различными органами. Карта обвалоопасных участков Севастополя пестрит красными, а по мнению общественников – «потенциально коррупциогенными» точками.

«Карта наблюдательной сети оползневых участков на территории города федерального значения Севастополя по состоянию на 1 сентября 2017 года». Опубликовано: правительственный сайт города Севастополя.

Когда начнутся собственно инженерные противооползневые работы – остается неясным. А пока, активисты и блогеры год за годом неустанно предупреждают о смертельной опасности для отдыхающих на пляжах севастопольского берега, требуя ввести режим ЧС.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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