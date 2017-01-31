Весной в Крыму может усугубиться проблема оползней / Полуострову срочно нужна программа защиты береговой полосы

Публикации за 31.01.17

Как уже сообщал «Новый День», в конце ноября 2016 года на мысе Фиолент под Севастополем произошёл один из самых крупных за последние годы обвалов. Огромный кусок земли откололся от берега и съехал вниз. Без жертв обошлось только потому, что произошло это в межсезонье. Прошлой весной в керченском районе Аршинцево оползень случился всего в 40 метрах от жилых домов. Чрезвычайное происшествие заставило приехать специальную комиссию из Симферополя. Возле обвала установили заграждения и этим ограничились. Местные чиновники говорят, что на остальное в бюджете нет денег. Однако уже ближайшей весной и в Керчи, и в Севастополе, и в Феодосии, и в Ялте возможны новые обвалы земли. «Осенью, зимой, весной в грунте накапливается влага. С повышением температуры она начинает его размывать, – говорит руководитель общественной организации «Экология и мир» Виктор Попов. – Не стоит забывать и про то, что Крым – зона сейсмической активности. Каждый год на полуострове происходит до 200 маленьких землетрясений. Все дрожит, сотрясается и разрушает грунт. И в Крыму очень много оползневоопасных территорий. Почти вся Керчь. Феодосия, Ялта, Севастополь, Судак в меньшей степени, но тоже есть опасные участки».

По словам эколога, старые коммуникации, протекающие трубы неподалёку от береговой линии также вносят свой вклад в дело разрушения. «В советское время железорудный комбинат в Керчи вкладывал большие деньги в берегоукрепительные работы. Была целая система ливнёвок, водостоков, специальных водосборников, построена защитная дамба. Сейчас всё разрушено», – сетует эколог.

По словам Владимира Попова, строительство моста тоже может потревожить донные процессы и ускорить эрозию берега. «В Крыму в ближайшее время должна быть разработана специальная комплексная противооползневая программа. Крымские чиновники говорят, что нет денег. Но не обязательно ведь все делать сразу. Нужно определить этапы работы. Сначала обследовать самые проблемные участки, затем разработать меры по их устранению. И под готовые проекты искать деньги. Нельзя этим не заниматься. Когда всё рухнет и погибнут люди, сразу найдутся деньги», – заявляет эколог. По его словам, опыт строителей Керченского моста при забивании свай на большую глубину должен быть использован при берегоукрепительных работах.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 31.01.17

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