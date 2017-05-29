Власти Севастополя рапортуют о готовности половины пляжей, по факту – купаться негде

Публикации за 29.05.17

Власти Севастополя заявили о готовности половины городских пляжей к началу курортного сезона. Остальные надеются открыть лишь к середине июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такую информацию озвучил директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов на аппаратном совещании в городском правительстве. Плачевная ситуация с готовностью городских пляжей к старту курортного сезона уже стала визитной карточкой городских властей.

Напомним, что на территории Севастополя всего находится 54 пляжа. Пляжи «Радость», «Горизонт», «Омега», базы отдыха «Лазурь», «Севастополь», «Чайка», «Изумруд», «Батилиман», «Песочная бухта», «Аквамарин» переданы в аренду. Судьбой остальных 44 пляжей чиновники обеспокоились лишь 10 мая, в преддверии купального сезона. Именно в этот день сайт правительства разместил информацию о том, что требуется «В ускоренном порядке провести конкурс по выбору операторов для пляжей, оставшихся без управления, и проработать вопрос об открытии доступа к пляжу «Солнечный». Из доклада директора Департамента городского хозяйства Андрея Чибисова стало ясно, что контракты на благоустройство заключены по 29 пляжам, 13 – остаются без управления, поскольку не было желающих участвовать в конкурсе по выбору оператора. Речь идет о небольших пляжах, в частности в поселках Кача, Орловка, Полюшко. Они не представляют экономического интереса, поэтому остаются невостребованными среди коммерческих структур.

В рамках повторного тендера, который в горячке провели коммунальщики, удалось таки найти инвесторов и для «неинтересных» мест отдыха горожан. Об этом с готовностью рапортовал уже вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров за неделю до открытия купального сезона.

«Все пляжи сегодня обслуживаются. Был проведен конкурс. Вчера на правительстве полный перечень пляжей закреплен за операторами», – сообщил Базаров 23 мая. Однако забыл сообщить о том, почему официальный и единственный пляж Ленинского района – Хрустальный до сих пор находится в крайне запущенном состоянии. Лесенки для спуска в воду вырваны из бетона, либо плохо закреплены, от спасательной вышки остался только карскас, нечистоты из ливневки одиозного здания «голубого унитаза» сбрасываются неподалеку. Зеленая синтетическая травка, на которую в свое время было потрачено 4 млн рублей, вытоптана до основания.

Пляж Солнечный в стрелецкой бухте обещают сдать после реконструкции к 1 июня. Но это еще не значит, что пройти туда сможет каждый желающий. В это время в парке имени Анны Ахматовой, к которому примыкает пляж, начинаются работы по благоустройству. По технике безопасности территорию обнесут забором. Подход к воде будет отрезан.

Пляж в Голубой бухте закрыт по причине загаженности нечистотами, купаться там опасно для здоровья. А станет возможным только после реконструкции очистных сооружений «Южные». Пляж в Парке Победы, пожалуй, самом массовом месте отдыха: разбитые пирсы и волнорезы, намечена реконструкция. Пляжу Васили в Балаклаве угрожают оползни.

Среди причин, по которым невозможно было провести реконструкцию пляжей в межсезонье, чиновники называли даже такие фантастические, как плохие погодные условия. И это в Крыму, в субтропиках. Также более логичная причина – отсутствие денег в бюджете. Тогда тем более не ясно, в связи с чем проведение тендера по поиску инвестора дотянули до «победного конца»? И что может инвестор успеть за неделю при таком-то коммунальном наследии.

Севастополь, Вера Филатова

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