В Севастополе требуют ввести режим ЧС, чтобы избежать гибели людей

Правительство Севастополя призвали не дожидаться возможных случаев гибели людей из-за оползня на Северной стороне города и ввести режим ЧС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление ЧС позволит выделить средства из резервного фонда для того, чтобы максимально быстро обезопасить участок.

Напомним, в конце июля на территории садового товарищества «Парус» произошло обрушение двух построек. По данным МЧС, в опасную зону оползня, ширина которого составила 100 метров, а длина – 800, попали 33 участка. Геологи спрогнозировали новые обрушения.

«Впереди осень, дожди продолжат размывать землю, порядка 30 участков в перспективе могут так же съехать со склона. Сегодня нужна оперативная работа городских служб по обеспечению безопасности жителей кооператива. Необходимо обеспечить сток ливневых вод, организовать централизованный сток канализации и отвод воды от нового стадиона на Радиогроке», – написал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Дмитрий Белик, посетивший территорию обвала.

По его словам, к финансированию работ готовы подключиться члены кооператива. Чтобы избежать несчастных случаев, депутат предложил организовать нормальную охрану территории в районе оползня – хотя бы до окончания курортного сезона.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 31.08.18

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