Оползень в Севастополе может «поглотить» 33 дома

Зона оползня в Севастополе, который уже привел к обрушению двух построек на Северной стороне города, продолжает расширяться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ширина оползня составляет 100 метров, длина – около 800 метров.

В МЧС заявляют, что в опасную зону оползня могут попасть 33 участка, расположенные в двух садовых товариществах «Парус» и «Лесовод». Он активизировался ночью, что может привести к новым обрушениям построек, расположенных на участках.

Спасатели оградили территорию оползня, и отключили электроснабжение близлежащих домов. В МЧС готовы провести эвакуацию в случае необходимости, и временно разместить нуждающихся в школе №27.

В ведомстве также заявили о готовности закрыть прилегающие к опасной территории пляжи «Учкуевка» и «Толстяк». В операции по ликвидации последствий оползня задействовано 78 человек и 16 единиц техники.

Напомним, оползень на Северной стороне Севастополя сошел 30 июля, уничтожив постройки частного домовладения в садовом товариществе «Парус». По официальным данным, обошлось без человеческих жертв.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 31.07.18

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