Обрушения неминуемы: геологи прогнозируют дальнейшие разрушения в Севастополе

Геологи зафиксировали продолжение движения оползня на Северной стороне Севастополя, между пляжами «Учкуевка» и «Толстяк».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты уверены, что на территории произойдут новые обвалы, которые станут последствием активности природного процесса.

«В субботу, 4 августа, на одном участке, рядом с тем, где съехала баня, появилась трещина. Надо продолжать наблюдение, надо обследовать все дома, которые находятся на первой линии оползня. Новые обрушения будут, это точно, но когда, сказать сейчас сложно», – цитирует ForPost ведущего геолога «Крымгеологии» Алексея Федорова.

Как уже сообщал «Новый День», оползень на Северной стороне Севастополя сошел 30 июля, уничтожив постройки домовладения в садовом товариществе «Парус». В опасную зону попали еще 33 участка на территории садовых товариществах. В МЧС заявили о готовности закрыть ближайшие пляжи и провести эвакуацию. Тем временем власти Севастополя решили проверить законность расположения построек в районе оползня и направили запрос в местные силовые структуры.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 07.08.18

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