В Севастополе обрушился дом у моря, разрушение зданий может продолжиться

В Севастополе произошло обрушение дачного дома в садовом товариществе «Парус», расположенном между пляжами «Учкуевка» и «Толстяк».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предварительной информации причиной ЧП стал оползень. По данным МЧС, обрушение чудом обошлось без жертв: владельцы в это время находились во дворе.

Вслед за уже рухнувшим домом могут пострадать другие постройки, также расположенные на обрыве над береговой линией. Спасатели утверждают, что в этих зданиях сейчас находиться небезопасно. В связи с чем решение проблемы может потребовать серьезного финансирования от местных властей: оставшиеся без домов севастопольцы нуждаются в новом жилье, в том числе и во временном. Пока в госструктурах города ситуацию не комментируют, ссылаясь на проведение оперативного межведомственного заседания, на котором чиновники определяются с тем, как будут действовать.

Примечательно, что об опасности разрушения берега на Северной стороне города говорили еще в 2017 году ученые. Правительство тогда призвали принять меры для обеспечения безопасности людей и провести мероприятия по берегоукреплению.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 31.07.18

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