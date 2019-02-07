Глава Крыма 2,5 года не замечал безобразную работу Фонда капремонта

В Фонд капремонта многоквартирных домов Крыма назначены новые руководители. Прежние начальники освобождены от должностей, в их отношении проводится проверка. В самой организации назначена полная ревизия всей финансово-хозяйственной деятельности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил недавно назначенный, пятый по счёту министр ЖКХ республики Дмитрий Черняев.

«Там все кадровые решения уже приняты, уже начинают работать новые люди. Приказ уже должен быть на подписи, в ближайшее время новый руководитель приступает к работе», – цитирует Черняева РИА Новости.

Напомним, новый министр ЖКХ раскритиковал итоги работы Фонда Капремонта уже через два дня после своего назначения, 9 января текущего года.

«Я считаю, что такие результаты назвать удовлетворительными нельзя! Огромное количество жалоб и обращений по качеству, срокам выполнения ремонтов. Необходимо подготовить предложения по действенным мерам для изменения ситуации! Отчет мною не принят», – резюмировал Черняев.

После этого, информация о «системном бардаке» в Фонде, приступившем к работе ещё в 2014 году, дошла до главы Крыма.

Как всегда в таких случаях, Аксёнов собрал прессу и публично пообещал принять самые жёсткие меры.

«Немедленно провести полную ревизию всех решений, провести проверку финансово-хозяйственной деятельности! Надо проверить, куда были потрачены деньги людей, потому что работа фонда не выдерживает никакой критики», – обьявил Аксёнов и поручил привлечь к проверке деятельности Фонда капремонта не кого нибудь, а ФСБ.

Как сообщал «Новый День», на безобразную работу Фонда в течение последних лет постоянно жаловались жители Крыма. В Керчи уже в 2016 году едва не случился народный бунт. Острой критике работа организации подвергалась депутатами – в Госсовете периодически возникали скандалы. Пропадали собранные на капремонт деньги.

Недавно на показательном выездном совещании крымского правительства в Ялте глава Крыма в очередной раз делал самые грозные заявления и раздавал поручения на ходу.

Оказалось, что ситуация в коммунальном хозяйстве курортной столицы ухудшилась окончательно, даже в сравнении с неблагополучными прошлыми годами.

Выяснилось, что местная администрация и МУПы бездействуют, жилой фонд и дороги разрушаются, капремонты подменяются косметическими, мусор, на вывоз которого устанавливаются произвольные расценки, – не вывозится. Генплан города принят с грубейшими нарушениями. В то же время, протесты прокуратуры администрация полностью игнорирует. «Я не знаю, есть ли хозяин в этом городе?!», – воскликнула возмущённая представительница многоквартирного дома.

Между тем, многолетняя чрезвычайщина, которую практикует глава Крыма в кадровой политике, по мнению экспертов, ни к чему не приводит.

Напомним, недавно глава Крыма вынудил подать в отставку руководителя Феодосии Сергея Фомича, третьего за два года, – вместе с председателем городского совета Владимиром Титаренко. Оба написали заявления об увольнении.

Отставка состоялась после месяца предупреждений и скандалов в связи с неудовлетворительным управлением местной властью хозяйственной и социальной сферами города.

Отметим, что конкурсные комиссии при назначении и Фомича и уволенного со скандалом предыдущего главы Феодосии возглавляла заместитель председателя Совета министров Крыма Лариса Опанасюк.

Не лучше обстоят дела и в Симферополе, где свеженазначенная градоначальница, победившая недавно в конкурсе никому неизвестного безработного, до сих пор не понимает, «в каком направлении двигаться».

Как сообщал «Новый День», при руководстве главы республики Сергее Аксёнове в Крыму не утихает кадровая чехарда, которая спровождается не менее скандальной – коррупционной.

За четыре года сменилась масса не справившихся со своей работой глав администраций, чиновников и министров, в том числе четыре министра ЖКХ. Два вице-премьера оказались за решёткой.

«Там бесконечная кадровая чехарда. Человек два-три месяца работает замом министра и увольняется. Аксенов так и не смог за четыре года наладить системную работу», – высказал, в частности, мнение о работе главы республики российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя возникшие у Аксёнова электоральные проблемы.

В республике сорваны без малого 40 важнейщих проектов Федеральной целевой программы. Причина срыва важных государственных программ не только в некомпетентном руководстве, но и в повальной коррупции в Крыму.

Об этом заявили недавно главы счётных палат Крыма и Севастополя и прокурор республики Олег Камшилов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.02.19

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